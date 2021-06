Alaphilippe verlaat Ronde van Zwitserland na klimtijdrit om bij geboorte kind te zijn

Julian Alaphilippe verlaat vanmiddag na zijn tijdrit de Ronde van Zwitserland. De nummer vier van het algemeen klassement wil bij de geboorte van zijn kind zijn, die op maandag is uitgerekend.

“Het plan is om vandaag uit de koers te stappen omdat zijn kindje normaal gezien maandag wordt geboren”, schreef ploegbaas Patrick Lefevere eerder op de dag al in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad.

Daarna bestond nog enige onduidelijk over het wel of niet starten van de Fransman in de tijdrit, maar op de Franse televisie bevestigde ploegleider Rik Van Slycke dat zijn pupil wel nog de tijdrit afwerkt.

Alaphilippe start vanmiddag om 16.37 uur aan zijn chrono. In de afgelopen dagen drukte de wereldkampioen al meerdere malen zijn neus aan het venster. Zo werd hij achtste in de tweede etappe, derde in de derde etappe en zevende in de vijfde etappe. Gisteren maakte hij onderdeel uit van de vroege vlucht.