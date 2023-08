Riejanne Markus tast in het duister na tegenvallende tijdrit: “Had gewoon niks extra’s”

Riejanne Markus moest op het WK tijdrijden in Stirling genoegen nemen met een negende plaats. Dat was niet waarvoor ze gekomen was. Wat liep er mis bij de Nederlandse? “Dat weet ik eigenlijk nog even niet”, zei ze na afloop tegen de NOS.

“Ik denk dat de indeling op zich niet slecht was, maar er zat vandaag gewoon echt niks extra’s op”, aldus de Nederlands kampioene tijdrijden, die uitlegde waarom het rondje zo zwaar was. “Eigenlijk wil je het eerste deel rustig aan starten, maar je moet daar continu in positie blijven en toch lang vermogen leveren. Vanaf halverwege wordt het dan echt zware, met die klimmetjes erbij. Zeker de klim naar de finish maakt het superzwaar. Het is een lange, heel pittige inspanning.”

Bij het eerste tussenpunt verloor Markus al veel tijd. “Ik hoorde dat het eerste tussenpunt mijn slechtste was, maar ik deed daar wel gewoon wat we hadden gepland. Ik heb daar niet per se heel slecht gereden voor mijn gevoel. Of het aan de vorm ligt? We moeten volgende week gewoon even goed evalueren hoe het is gegaan. De Tour is niet helemaal gegaan zoals ik had gehoopt en dit ook niet. Dat is wel een teleurstelling. Er mist net even wat extra’s wat er in het begin van het jaar wel was. Dat zie ik terug in het vermogen en dat is een teleurstelling.”

“Dit is wel even lastig, maar ook dat is topsport. En het is aan ons om de sleutel te vinden en weer vol gas te gaan richting de volgende doelen”, sluit de 28-jarige renster af.

Lees ook: WK 2023: Chloe Dygert dendert naar tweede tijdrittitel, Demi Vollering zesde