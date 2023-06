Riejanne Markus blijft in rood-wit-blauw en kroont zich Nederlands kampioen tijdrijden

Riejanne Markus heeft de Nederlandse tijdrittitel in de wacht gesleept op het NK tijdrijden in Nunspeet. De renster van Jumbo-Visma was de snelste over een parcours van 42 kilometer. In de race tegen de klok klopte zij Demi Vollering met een marge van 55 seconden. Annemiek van Vleuten heeft het brons in ontvangst mogen nemen. Na haar nationale titel op de weg van vorig jaar wint Markus dus nu ook het rood-wit-blauw in de tijdrit.

Net als bij de mannen was het deelnemersveld van de vrouwen in twee groepen verdeeld. De eerste renster van groep twee ging ongeveer een uur na de start van de laatste renster van groep één van start. Het was Rose Kloese die het bal mocht openen in Nunspeet. De eerste opvallende tijd werd echter genoteerd door Manon de Boer.

De 28-jarige renster wist enige tijd de hot seat te bezetten, totdat Anneke Dijkstra een tijd noteerde die zes seconden sneller was. Het mocht niet baten. Ilse Pluimers (AG Insurance-Soudal-Quick-Step) zette tegen het einde van blok één de concurrentie op ruime afstand. Haar tijd van 56 minuten en 45 seconden gaf haar een voorsprong van meer dan een minuut op haar naaste belagers.

Kanonnen in blok twee

Hoewel Ilse Pluimers van tevoren zeker tot één van de favorieten behoorde, moesten de echte kanonnen nog aantreden in Nunspeet. Zo zagen we in blok twee vrouwen als Annemiek van Vleuten, Riejanne Markus, Loes Adegeest, Demi Vollering en Shirin van Anrooij aan de start verschijnen. Aan het eerste tussenpunt doken dan ook negen rensters onder de tussentijd van Ilse Pluimers. Riejanne Markus was zelfs ruim anderhalve minuut sneller. De tweede tijd aan het tussenpunt werd neergezet door Annemiek van Vleuten. Zij volgde op 37 seconden.

Aan de meet was het Mischa Bredewold (SD Worx) die als eerste de tijd van Ilse Pluimers wist aan te scherpen. Lang kon zij er echter niet van genieten. Anouska Koster (Uno-X) dook enkele minuten later liefst veertig seconden onder de tijd van Bredewold. Aan het eerste tussenpunt had de renster van Uno-X al de vierde tijd neergezet. Koster kon in spanning afwachten hoeveel haar tijd waard was.

Riejanne Markus wint

De beslissing kwam aan tot de laatste vier rensters. Waar Shirin van Anrooij niet kon overtuigen, kwam Demi Vollering wel voorbij aan Anouska Koster. Het mag echter geen verrassing blijken dat het niet genoeg was voor de winst. Riejanne Markus ging met liefst 55 seconden onder de tijd van Vollering door en moest enkel wachten op Van Vleuten. Ook zij kwam niet aan de tijd van Markus en eindigde derde achter Vollering. Riejanne Markus kroonde zichzelf dus tot Nederlands kampioen tijdrijden en zal zo ook komend jaar in het rood-wit-blauw te zien zijn.