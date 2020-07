Rick Zabel twijfelt aan coronamaatregelen in de Tour: “Het is zo fragiel” zondag 26 juli 2020 om 11:24

Het coronavirus buiten de deur houden tijdens de Tour de France: dat is het doel van koersorganisator ASO. Rick Zabel heeft echter zijn twijfels. “Het coronaprotocol is zo fragiel. Het kan best zijn dat de Tour helemaal niet doorgaat”, zo vertelt hij in gesprek met de Osnabrücker Zeitung.

De Tourorganisatie stelt alles in het werk om de renners en stafleden zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Het peloton kan vanaf 29 augustus, als de Tour start in Nice, bijvoorbeeld rekenen op een meereizend testlab en urgentieverpleegsters, zodat er snel kan worden ingegrepen bij een noodgeval.

“Maar als een renner positief test tijdens de Tour, is er bijna geen andere optie dan het vroegtijdig stilleggen van de wedstrijd”, aldus Zabel, die is geschrokken van de strenge corona-instructies van de UCI. “Mijn eerste reactie was: we kunnen beter een jaartje niet koersen als er zoveel restricties gelden.”

De zoon van voormalig topsprinter Erik Zabel beseft echter dat het doorgaan van de Tour bittere noodzaak is. “Veel ploegen zijn afhankelijk van de Tour. We moeten ervoor waken dat sponsoren massaal uit de wielersport stappen.”