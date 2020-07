Coronamaatregelen in de Tour: meereizend testlab en urgentieverpleging donderdag 23 juli 2020 om 14:36

Het coronavirus buiten de deur houden tijdens de Tour de France: dat is het doel van koersorganisator ASO. Het peloton zal dan ook kunnen rekenen op een meereizend testlab en urgentieverpleegsters, zodat er snel kan worden ingegrepen bij een noodgeval.

De organisatie stelt alles in het werk om de renners en stafleden zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Het mobiele testlab zal zich uitsluitend bezighouden met de coureurs, in de hoop verdere besmettingen tegen te gaan. Mocht er toch iemand besmet raken met het virus, dan zijn er speciale urgentieverpleegsters om in te grijpen.

De ASO heeft een heel draaiboek klaarliggen voor de eerstvolgende editie van de Tour (29 augustus-20 september). Zo worden alle personen met een accreditatie voor het wielerevenement vijf dagen voor aanvang van de ronde getest. Verder is het voor iedereen in het wisselende Village Départ verplicht om een mondmasker te dragen en gelden er restricties voor journalisten.

‘Corona-hokjes’

Zo worden journalisten niet toegelaten in de zone van de ploegbussen, ook niet na de finish van een etappe. Renners worden alleen geïnterviewd in een zogeheten mixed-zone, wat we ook wel kennen uit het voetbal. De hoofdrolspelers zullen hun verhaal doen in speciale ‘corona-hokjes’, gescheiden door plexiglas.

Eerder werd al bekend dat de huldigingsceremonie op de schop gaat. Zo is er dit jaar geen plaats voor rondemissen. Daarnaast wordt de publiciteitskaravaan gehalveerd, zullen bepaalde bergen worden afgesloten en krijgen ploegen in een hotel een eigen verdieping én een aparte en afgesloten eetzaal. Voor lange verplaatsingen zal op verzoek van de ploegbazen niet meer in het vliegtuig worden gestapt.