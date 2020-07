UCI publiceert strenge corona-instructies voor teams en organisatoren dinsdag 21 juli 2020 om 10:48

Het aftellen tot de eerste WorldTour-wedstrijd sinds de lockdown is begonnen. Volgende week zaterdag is het zover met de Strade Bianche, maar bij wedstrijdorganisatoren, wielerploegen en media heerst nog veel onduidelijkheid over de richtlijnen en maatregelen om het coronavirus buiten het peloton te houden.

Als antwoord daarop heeft de UCI vandaag een gedetaileerd document met procedures en maatregelen gepubliceerd. Een stuurgroep van de internationale wielerbond, bestaande uit bestuurders en artsen, hebben in kaart gebracht hoe de wielerwereld weer kan opstarten in tijden van corona.

Risicoanalyse

In de risicoanalyse hanteert de UCI strenge procedures voor de WorldTour, Womens WorldTour en ProSeries. De wedstrijden op UCI .1 en .2-niveau kennen een iets soepeler beleid. Renners dienen in aanloop naar een koers één keer getest te worden (drie dagen voor de start), waar dat bij WorldTour-wedstrijden om twee keer gaat (zes en drie dagen voor de start).

Alle wedstrijd worden onderwerpen aan een risicoassessment. Op basis van het aantal besmettingen in het land van de wedstrijd, de mate waarop de organisatie voorbereid is en maatregelen die de desbetreffende overheid heeft ingesteld, krijgt de wedstrijd een status. Dit gaat van ‘erg laag’ naar ‘erg hoog’. Wedstrijden met een rode status (hoog en erg hoog) zullen naar alle waarschijnlijkheid worden geschrapt.

Naast strikte testprocedures en de risicoanalyse stelt de UCI ook een aantal vuistregels in om de kans op coronabesmetting te verkleinen:

– Verzeker dat iedereen op de hoogte is van hygiënische procedures

– Verschaf informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers

– Stel afscheidde zones in voor media, wedstrijdofficials en VIP’s

– Zorg dat de social distancing (1,5 m. Afstand) toegepast kan worden in gezamenlijke ruimtes zoals de perszaal

– Verbied kleedkamers en andere gemeenschappelijke ruimtes

– Reguleer de aanwezigheid van toeschouwers, beperk dit bij de start- en aankomstzone

– Beperk het gebruik van gedeelde materialen

– Verzeker dat ruimtes regelmatig worden schoongemaakt en ontsmet (zoals toiletten)

– Zorg voor voldoende afvalbakken om onhygiënisch materiaal veilig te kunnen deponeren