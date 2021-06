Porte rekent zich nog niet rijk: “Joux Plane morgen is een nachtmerrie”

Richie Porte greep zaterdag na een tweede plaats in het Critérium du Dauphiné de leiderstrui, maar rekent zich met nog een zware bergrit te gaan nog niet rijk. “De Col de Joux Plane morgen is een nachtmerrie van een beklimming.”

“Ik heb eerder in de positie gestaan dat ik op de voorlaatste dag de gele trui om mijn schouders had hangen”, gaat hij verder. “Ik maak me dan ook geen illusies dat het makkelijk gaat worden morgen. In de wielerwereld is de klim van morgen berucht. Maar wat er ook gaat gebeuren: ik ga er alles aan doen om deze gele trui veilig te stellen en ben erg gemotiveerd.”

“Nadat Movistar het tempo even had bepaald op de slotklim, hadden ze geen renners meer over. Geraint Thomas zei toen tegen me dat ik moest aanvallen. Dat was ook het plan deze morgen, omdat we de renners hebben om dat te doen. Het is echt fantastisch om weer bij dit team te rijden.”

In de strijd om de eindzege koestert Porte een voorsprong van 17 seconden op Alexey Lutsenko, 29 seconden op Geraint Thomas, 33 seconden op Wilco Kelderman en 34 seconden op Jack Haig.