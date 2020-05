Richard Plugge: “Zoals het er nu naar uitziet gaan we zeker nog koersen” zondag 3 mei 2020 om 13:00

Richard Plugge verwacht dat zijn ploeg Jumbo-Visma dit jaar nog in actie komt. Dat vertelde hij tijdens de uitzending van de Jumbo-Visma eCompetition. “We zijn blij dat het er naar uitziet dat we een heleboel mooie wedstrijden mogen gaan rijden”, aldus teammanager Plugge.

Vooral het feit dat de verschillende overheden zich inspannen om koersen door te laten gaan, stemt hem positief. “Zoals het er nu naar uitziet gaan we zeker nog koersen”, aldus Plugge. “Op dit moment is er groen licht voor diverse wedstrijden om de voorbereidingen te beginnen. Dat overheden er achter staan, dat is het belangrijkste. Dat is niet alleen zo in Frankrijk, maar ook in Italië en Spanje”, geeft hij aan. “Dat is natuurlijk heel goed nieuws. De voorbereidingen moeten nog gestart worden. Dat is veel werk. Afzeggen kan binnen een paar dagen, maar weer opstarten duurt wat langer”, oordeelt hij.

Nieuwe kalender

Wel is er nog onduidelijkheid over de kalender. Dat vindt Plugge niet erg. “Op dit moment moeten we niet zoveel vinden van de kalender. Het is zaak dat zo veel mogelijk organisatoren hun wedstrijden kunnen organiseren. Als teams willen wij ons laten zien en vinden wij elke kalender prima. Maar we wel heel erg op zitten is de veiligheid en de gezondheid. Ik sluit me aan bij wat Dave Brailsford zei: het moet wel veilig. Dat beseft iedereen. Organisatoren en overheden zien erop toe dat alle maatregelen op een goede manier ingezet worden.”

Hij berust zich in het feit dat de kalender dit najaar erg druk wordt. “Dat er veel wedstrijden in kort tijdsbestek zitten, dan is dan maar zo. In 3,5 maand moeten we zo’n beetje het hele seizoen inhalen. Het is aan Merijn (technisch directeur Zeeman, red.) om die mooie puzzel te leggen. We zijn vooral blij dat we vanaf augustus weer een heleboel mooie wedstrijden gaan rijden.”

Corona

Plugge is een van de Nederlanders die getroffen is door corona. Hij is nog steeds herstellende. “Het gaat, ik ben op de weg terug”, legt hij uit. “Ik heb een dag of acht in het ziekenhuis gelegen. Langzaam maar zeker gaat het beter. De conditie keert langzaam terug. Inmiddels ben ik al zeven weken uit het ziekenhuis, maar heb ik nog steeds last van mijn longen. Ik roep daarom ook iedereen op om het social distancing nog even vol te houden. Het is echt een vreselijk virus, wanneer je het krijgt. Al heb ik gelukkig een milde vorm gehad en ben ik niet op de IC beland.”