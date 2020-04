Richard Plugge over WK-programma: “Dit getuigt van slecht leiderschap van UCI” woensdag 1 april 2020 om 11:09

De Internationale WielerUnie presenteerde gisteren het definitieve programma van het WK op de weg in september en dat schoot in het verkeerde keelgat bij Richard Plugge, ploegbaas van Jumbo-Visma. Bij Langs de Lijn gaf hij ondertussen meer duiding.

Ongelooflijk van de UCI.

Serieuze organisatoren kunnen dat weekend van 20 september goed gebruiken om alsnog een wedstrijd te laten plaatsvinden. Zet de individuele tijdrit op woensdag en skip de mixed relay”, klonk het bij Plugge in eerste instantie via een tweet . Zijn collega-teammanager Patrick Lefevere trad hem bij.

Bij Langs de Lijn gaf Plugge meer duiding. “Heel veel organisatoren, teams en renners zijn heel onzeker of er de komende maanden überhaupt nog gekoerst zal worden. En nog voordat dat is besproken met wie dan ook, slingert de UCI het programma van die WK-week de wereld in. Het geeft me het gevoel van ‘voor we anderen een plekje geven, pikken wij die twee weekends alvast in.‘ Dit is een slecht signaal naar de rest van de wielerwereld en getuigt van slecht leiderschap.”

Monument

Plugge meent dat het eerste weekend (19-20 september) van de WK-week zou kunnen vrijgehouden worden om daar alsnog een voorjaarsklassieker te laten verrijden. “De Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld. Of Milaan-San Remo. Monumenten waarvan Lappartient ook zegt dat die de mogelijkheid moeten krijgen om nog verreden te worden. Als hij dat echt meent, moet hij dat weekend daarvoor vrijhouden. Alles staat nu op losse schroeven. De hele kalender. Dus kan je hem herinrichten zoals je wil. En Lappartient heeft het altijd over de Cycling Family… Wel, dan zou hij beter meedenken met die familie.”

De ploegbaas van Jumbo-Visma stelt voor om de gemengde ploegaflossing te laten vallen. Plugge heeft – net als heel veel andere teammanagers – er nooit een geheim van gemaakt dat hij deze discipline maar niets vindt. “Wat mij betreft, stoppen we daar meteen mee, ja. Die mixed relay, daar is niemand fan van.” Dat er nog over gepraat zal worden, besluit Plugge. “Met de stakeholders van het wielrennen zijn we in gesprek met de UCI. Dan is het wel heel gek dat gedurende die gesprekken net de UCI meteen een weekje op de kalender claimt…”