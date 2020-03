WK 2020: UCI komt met definitieve programma dinsdag 31 maart 2020 om 18:04

De Internationale Wielerunie UCI heeft het definitieve programma gepresenteerd voor de aankomende wereldkampioenschappen in de Zwitserse steden Aigle en Martigny. De wielerunie heeft besloten om de tijdritten van de elitevrouwen en beloften mannen toch één dag eerder te organiseren.

De mondiale titelstrijd begint op zondag 20 september met het WK tijdrijden voor elitemannen. In de eerste dagen worden de beste tijdrijders in het zonnetje gezet met een regenboogtrui, op woensdag 23 september is het tijd voor de ploegaflossing. De wegwedstrijden beginnen op vrijdag 25 september.

Na de junioren vrouwen en beloften mannen krijgen we in het weekend de wegwedstrijden voor de junioren mannen, de elitevrouwen en als klapstuk de eliteheren voorgeschoteld. De renners en rensters krijgen – in tegenstelling tot de tijdrijders – een zwaar parcours voorgeschoteld.

Zo rijden de elitemannen na een aanloop zeven rondes met telkens de klim van La Petite Forclaz (4 km aan 10,2%), goed voor ruim 4.300 hoogtemeters. De elitevrouwen doen de Forclaz drie keer aan, waardoor ze uitkomen op 2.300 hoogtemeters.

Programma WK 2020

Zondag 20 september – WK tijdrijden voor mannen (46 km)

Maandag 21 september – WK tijdrijden voor beloften mannen (39 km)

Maandag 21 september – WK tijdrijden voor vrouwen (34 km)

Dinsdag 22 september – WK tijdrijden voor junioren vrouwen (22 km)

Dinsdag 22 september – WK tijdrijden voor junioren mannen (27 km)

Woensdag 23 september – WK Team Mixed Relay (25 km)

Vrijdag 25 september – WK wegwedstrijd voor junioren vrouwen (69 km, 1x Petite Forclaz)

Vrijdag 25 september – WK wegwedstrijd voor beloften mannen (162 km, 5x Petite Forclaz)

Zaterdag 26 september – WK wegwedstrijd voor junioren mannen (130 km, 3x Petite Forclaz)

Zaterdag 26 september – WK wegwedstrijd voor vrouwen (130 km, 3x Petite Forclaz)

Zondag 27 september – WK wegwedstrijd voor mannen (244 km, 7x Petite Forclaz)