Plugge en Lefevere hekelen WK-programma dinsdag 31 maart 2020 om 18:47

De Internationale Wielerunie UCI heeft het definitieve programma gepresenteerd voor de aankomende wereldkampioenschappen in de Zwitserse steden Aigle en Martigny. Het WK neemt dit jaar twee weekenden in en daar zijn Richard Plugge en Patrick Lefevere niet erg blij mee.

De teambaas van Jumbo-Visma is not amused met de beslissing van de UCI om de wereldkampioenschappen uit te smeren van zondag 20 september tot en met zondag 27 september. “Ongelofelijk van de UCI. Serieuze organisatoren kunnen dat eerste weekend goed gebruiken om alsnog een wedstrijd te laten plaatsvinden.”

“Zet de tijdrit op woensdag en skip die gemengde ploegaflossing”, is Plugge duidelijk. Ook Lefevere is geen fan van de ploegaflossing. Verschillende organisatoren hopen op een nieuwe plek op de wielerkalender nu verschillende wedstrijden zijn afgelast. Zo probeert de UCI de belangrijkste voorjaarsklassiekers en de Giro d’Italia opnieuw in te plannen.

Nieuwe kalender

“Het moet echter wel binnen de perken blijven”, zo vertelde UCI-voorzitter David Lappartient eerder al. “Het is niet eenvoudig, ik praat momenteel met de teams, organisatoren en natuurlijk de renners. We proberen samen de beste oplossingen te vinden, maar wel in alle redelijkheid.”

“We willen in de eerste plaats de grootste schatten van onze sport beschermen”, zo doelt Lappartient op de grote rondes en monumenten. “We zullen ervoor zorgen dat we aan het einde een mooie kalender hebben en de passie voor de wielersport kunnen herontdekken.”

Ongelooflijk van @UCI_cycling. Serieuze organisatoren kunnen dat weekend 20/9 goed gebruiken om alsnog een wedstrijd te laten plaatsvinden. Zet de TT op woensdag en skip die mixed ttt. https://t.co/e4agHjlVb1 — Richard Plugge (@RichardPlugge) March 31, 2020