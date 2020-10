Richard Plugge heeft vertrouwen in goede afloop Vuelta: “Zeer strak coronaprotocol”

In de Giro d’Italia stapte Jumbo-Visma, na de positieve coronatest van Steven Kruijswijk, met het hele team op. Maar over deelname aan de Ronde van Spanje is niet getwijfeld. “Die valt grotendeels onder dezelfde organisatie als de Ronde van Frankrijk en daar was alles strak georganiseerd. Dat geeft ons veel vertrouwen”, zegt teammanager Richard Plugge.

De Vuelta kent naar verluidt het strengste coronaprotocol van alle wedstrijden tot nog toe verreden. En na de vele besmettingen in de Giro zijn de regels in Spanje nog strikter geworden. “De ploegen hebben er net als de UCI en de hele wielergemeenschap enorm op aangedrongen dat we met elkaar veilig kunnen blijven koersen”, vertelt Plugge aan Nu.nl. “Je zag zondag in de Ronde van Vlaanderen dat veel mogelijk is, als het publiek netjes wegblijft.”

De Vuelta kondigde eerder aan dat er geen toeschouwers welkom zullen zijn bij aankomsten bergop. Ook andere cols worden afgesloten voor publiek, er rijdt geen reklamekaravaan voor de renners uit en alle activiteiten in start- en aankomstplaatsen zijn afgelast. Bovendien rijdt er net als in de Tour een mobiel laboratorium mee, waar mensen uit de ‘koersbubbel’ getest kunnen worden op het coronavirus.

“Geleerd van andere wedstrijden”

Volgens de organisatie kunnen er in de 14 meter lange wagen maximaal 750 mensen per dag een test ondergaan, wat betekent dat er normaal gesproken meer getest zal worden dan in de Tour en de Giro “De Vuelta is wat betreft het coronaprotocol weer wat verder dan andere koersen, omdat de Spaanse organisatie ook geleerd heeft van die wedstrijden”, zegt Plugge. “Ik heb met mensen van de Vuelta gesproken en de Spaanse overheid heeft heel veel vertrouwen in de protocollen.”

Plugge, in maart zelf besmet met het coronavirus, staat nog steeds honderd procent achter de beslissing om zijn ploeg uit de Giro te terug te trekken. “Als ik de gezondheid van mijn mensen niet kan waarborgen, neem ik geen enkel risico. Ik weet wat de gevolgen van dit virus kunnen zijn. Bovendien was dit voor de wielersport in het algemeen ook de beste beslissing.”

En wat als er in de Vuelta toch iemand uit zijn team positief test? “Dat hangt af van de situatie en de maatregelen. We hebben sowieso met de teams afgesproken dat we bij meerdere positieve gevallen in overleg met elkaar gaan, zoals we in de Giro ook gedaan hebben met Mitchelton-Scott”, besluit Plugge.