Richard Plugge reageert op uitspraak Evenepoel over Groenewegen: “Onderdeel van het probleem”

Plugge heeft scherp gereageerd op een recente uitspraak van Remco Evenepoel. De Belg stelde onlangs in een interview met Humo dat niemand van Deceuninck-Quick Step nog wat zou zeggen tegen Dylan Groenewegen wanneer hij zijn comeback maakt. Bij de ploegbaas van Jumbo-Visma is dit in het verkeerde keelgat geschoten.

“Evenepoel is met zijn reactie onderdeel van het probleem”, is de ploegbaas van Jumbo-Visma van mening. “Het is beter om goed na te denken alvorens wat te roepen in de media. Hij zou dat kunnen weten”, stelt Plugge in Het Laatste Nieuws.

Door Patrick Lefevere, manager van Deceuninck-Quick-Step, is er een aansprakelijkheidsstelling bij Jumbo-Visma neergelegd. Onterecht, vindt Plugge: “Dylan is afgeweken van zijn lijn. Hij is daarvoor geschorst en in een normale wereld kan je geen twee keer gestraft worden voor hetzelfde vergrijp. De gevolgen voor Fabio Jakobsen liggen niet allemaal op het bord van Dylan Groenewegen. Die liggen ook bij de organisatie. De vraag is of Lefevere niet beter daar kan aankloppen.”

Ontmoeting

Na het veelbesproken incident in de Ronde van Polen, waarbij Fabio Jakobsen levensgevaarlijk gewond raakte, ontving Groenewegen ernstige bedreigingen. Zo werd er onder meer een strop naar zijn huis gestuurd. De politie heeft wekenlang het adres van Groenewegen nauwlettend in de gaten gehouden.

Hoewel Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen na het incident alweer contact met elkaar hebben gehad, is het nog altijd niet tot een ontmoeting tussen de twee gekomen. “Het is wachten op een goed moment”, zegt Richard Plugge in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Dat ligt vooral bij Fabio.”