INEOS, Movistar en EF Education strijden om handtekening Richard Carapaz

Er is veel te doen over de toekomst van Richard Carapaz. De Ecuadoraanse klimmer heeft een aflopend contract bij INEOS Grenadiers. De olympische kampioen kan verlengen bij zijn huidige ploeg, maar de Britse formatie heeft wel concurrentie van twee andere teams: Movistar en EF Education-EasyPost. Dat laat de manager van Carapaz, Giuseppe Acquadro, weten aan Velonews.

Het is geen geheim dat de 28-jarige Carapaz gewild is op de transfermarkt, maar nu laat zijn manager ook duidelijk weten dat drie ploegen strijden om zijn handtekening. “We zijn in gesprek met INEOS Grenadiers om zijn contract te verlengen, maar we hebben ook contact met Movistar”, aldus Acquadro. “En ook EF Education-EasyPost heeft interesse in Carapaz. Ik denk dat hij aan het einde van de Giro zal beslissen over zijn toekomst. Hij wil een drie- tot vierjarig contract tekenen.”

Opvolger van Urán?

De interesse van zijn oude ploeg Movistar was al bekend, maar nu is dus ook duidelijk geworden dat EF Education-EasyPost in de markt is voor Carapaz. De Amerikaanse formatie van Jonathan Vaughters is op zoek naar een nieuwe kopman voor de grote rondes. Rigoberto Urán is momenteel nog de belangrijkste klassementsrenner binnen de ploeg. De inmiddels 35-jarige Colombiaan beschikt echter over een aflopend contract en zal na de Tour de France beslissen of hij doorgaat als renner, zo meldt Velonews.

Carapaz is de komende twee weken vooral nog gefocust op de eerste grote ronde van het jaar. De renner van (nu nog) INEOS Grenadiers hoopt dit seizoen, drie jaar na zijn eerste Giro-zege, voor een tweede keer de Ronde van Italië te winnen. Carapaz staat voorlopig vierde in het klassement, op slechts 15 seconden van rozetruidrager Juan Pedro López.