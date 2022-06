Richard Carapaz richt zich na Giro op Vuelta a España

Richard Carapaz zal zoals verwacht niet aan de start verschijnen van de komende Tour de France. De Ecuadoraanse klimmer hoopt in het najaar een gooi te doen naar de eindzege in de Vuelta a España, zo laat hij weten aan Ciclismo a Fondo.

De 29-jarige Carapaz was vorig jaar (mede)kopman in de Ronde van Frankrijk, maar zal dit seizoen dus niet deelnemen aan de Franse ronde. De regerende olympisch kampioen op de weg richt zich volledig op de laatste grote ronde van het seizoen: de Vuelta a España. De Spaanse ronde begint op vrijdag 19 augustus in Nederland, om precies te zijn met een ploegentijdrit in Utrecht.

Aanloop richting de Vuelta

Carapaz, de nummer twee van de voorbije Giro d’Italia, verblijft de komende maand in zijn thuisland Ecuador. Hier kan hij op hoogte verder werken aan zijn conditie en zich klaarstomen voor de Vuelta. “In aanloop naar de Vuelta zal ik misschien ook nog in actie komen in een kleinere rittenkoers, zoals de Ronde van Polen. Dat is een optie. Na de Vuelta hoop ik mijn seizoen te beëindigen met enkele najaarsklassiekers.”

In de komende Tour rekent INEOS Grenadiers op een ploeg met meerdere sterke pionnen. De Britse formatie heeft met Adam Yates, Geraint Thomas en Daniel Felipe Martínez meerdere kanshebbers in de gelederen. “Op het moment is Adam Yates de leider voor de Tour. Ik ben de nummer twee”, gaf Martínez vorige week nog aan. “Er is ook nog Geraint Thomas, die de wedstrijd al gewonnen heeft en de koers goed kent. Dat zijn onze drie kaarten.”