Martínez achter Yates in Tour-hiërarchie INEOS: “In goede vorm kan ik strijden met de Slovenen”

INEOS Grenadiers beschikt in de komende Tour de France niet over een van de topfavorieten, maar heeft met Adam Yates, Geraint Thomas en Daniel Felipe Martínez wel meerdere kanshebbers. In gesprek met France24 laat Martínez doorschijnen wie van hen als kopman van start gaat in Kopenhagen. “Op het moment is Adam Yates de leider voor de Tour”, zegt de Colombiaan.

“Ik ben de nummer twee”, vervolgt Martínez, die er evenwel op wijst dat de wedstrijd de definitieve pikorde zal bepalen. “Binnen het team zullen we kijken hoe we onze kaarten spelen. Er is ook nog Geraint Thomas, die de wedstrijd al gewonnen heeft en de koers goed kent. Dat zijn onze drie kaarten.”

Martínez is bezig aan een sterk seizoen. In zowel de Volta ao Algarve als Parijs-Nice werd hij derde, waarna hij de Ronde van het Baskenland op zijn naam schreef. Vervolgens eindigde hij ook nog als vijfde in de Waalse Pijl en vierde in Luik-Bastenaken-Luik. “Het is zonder twijfel mijn beste jaar”, aldus de 26-jarige renner, die met vertrouwen uitkijkt naar de Tour.

Roglic en Pogacar

“Als ik in goede vorm naar de Ronde van Frankrijk ga, kan ik strijden met de Slovenen”, doelt hij op Primoz Roglic en Tadej Pogacar, de winnaar van de twee voorgaande edities. “De superioriteit van Roglic en Pogacar in de tijdriten is duidelijk, ik moet het in de bergen zoeken, en de kracht van het team op de kasseien gebruiken.”