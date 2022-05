Richard Carapaz over bergrit naar Passo Fedaia: “Het wordt een beslissende dag”

Richard Carapaz staat met nog twee etappes te gaan aan de leiding van de Giro d’Italia. De verschillen in de top van het klassement zijn echter klein, met Jai Hindley op drie seconden achterstand en Mikel Landa op 1.05 minuut. Zaterdag wacht een loodzware bergrit. “Het wordt een beslissende dag”, verwacht Carapaz.

Op weg naar de Santuario di Castelmonte gebeurde weinig bij de favorieten. “Maar vandaag was toch een behoorlijk zware dag. De opgave van Richie Porte is jammer, maar het gaat goed met de ploeg en we hebben het erg goed gedaan. We hielden de organisatie in onze handen en hebben Pavel Sivakov, die op een geweldig niveau koerst. We gaan er het beste van maken.”

Volgens Carapaz was er vandaag weinig reden om al vroeg ten aanval te trekken. Toch waren op de slotklim wat demarrages van Carapaz zelf en ook Landa. “Maar de finale was niet zo moeilijk om voor verschillen te zorgen. Morgen kan dat anders zijn. De rit eindigt op hoogte en dat past heel goed bij mij. Ik heb er veel vertrouwen in en ik kijk nu al uit naar morgen. Het wordt een beslissende dag.”

Zijn huidige voorsprong op achtervolger Hindley is, na negentien etappes, exact drie seconden. “Het zou niet slecht zijn om dit voordeel te hebben voor de afsluitende tijdrit, maar mijn doel is om nog een paar seconden te winnen voor zondag”, kijkt hij vooruit naar de slottijdrit in Verona.