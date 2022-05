Giro 2022: Richard Carapaz ziet helper Richie Porte afstappen

Richie Porte is drie dagen voor het einde van de Giro d’Italia uit de koers gestapt. De Australische klimmer kende in de bergachtige etappe naar Santuario di Castelmonte een slechte dag en stapte niet veel later af. Porte kan daardoor zijn kopman en rozetruidrager Richard Carapaz niet meer bijstaan.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Bestel nu jouw exemplaar Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Porte was eerder deze Giro een belangrijke steun van Carapaz, onder meer in de bergetappe naar Blockhaus. Zelf had de 37-jarige Australiër een goed klassement al vroeg uit zijn hoofd gezet. Na achttien etappes stond Porte op de 24ste plaats in het algemeen klassement, op ruim een uur van zijn ploeggenoot uit Ecuador.

Voor Porte is het een einde van een tijdperk, want de Giro lijkt zijn laatste grote ronde ooit geweest te zijn. Na dit seizoen stopt hij ermee. “Het is mijn plan om te genieten van het komende jaar”, vertelde hij in aanloop naar dit seizoen. “Mijn carrière is tot nu toe een fantastische onderneming geweest, maar we gaan er nog een keer tegenaan. Alleen wil ik wel competitief blijven… Het is mooi om op mijn leeftijd nog steeds te strijden met al die jonge gasten, die zo extreem getalenteerd zijn.”