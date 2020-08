Richard Carapaz niet gestart in Giro dell’Emilia, mogelijk vanwege kuitblessure dinsdag 18 augustus 2020 om 12:04

Richard Carapaz werd nog wel aangekondigd door Team Ineos als kopman voor de Giro dell’Emilia, maar de klimmer uit Ecuador is vanmorgen niet gestart. Volgens Tuttobiciweb heeft hij last van zijn kuit, een nasleep van zijn valpartij in de Ronde van Polen.

Maandagavond bracht de Italiaanse website naar buiten dat Carapaz in het geheim een bezoek heeft gebracht aan een sport- en orthopedisch revalidatiecentrum voor particulieren in Bologna. Daar liet hij naar verluidt zijn kuit behandelen, in de hoop vandaag te kunnen starten in de Giro dell’Emilia. Maar rugnummer 31 verscheen niet aan de start.

Het nieuws van de opgave van Carapaz valt samen met het nieuws dat de Girowinnaar van vorig jaar in beeld is om over twee weken de Tour de France te rijden. Titelverdediger Egan Bernal stapte afgelopen week met een rugblessure uit de Dauphiné en Carapaz is volgens La Gazzetta in beeld als vervanger, mocht de kwetsuur bij Bernal ernstiger zijn dan verwacht. Maar dan moet Carapaz zelf natuurlijk ook fit genoeg zijn…