Richard Carapaz na ‘blufpoker’ op slotklim: “We zullen het blijven proberen”

Richard Carapaz werd woensdag in de bergrit naar de Col du Portet derde en schoof zo op naar de derde plek in het algemeen klassement van de Tour de France. De kopman van INEOS Grenadiers probeerde op de slotklim zijn concurrenten te verrassen, maar die poging mislukte. “Ik ging vol voor de overwinning”, zei hij na afloop.

Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard namen de Ecuadoriaan op sleeptouw en hadden door dat hij een spelletje probeerde te spelen. Pogačar noemde het blufpoker. Dat bleek ook, toen Carapaz in volle finale een verrassingsaanval plaatste. Hij leek Vingegaard te lossen, maar de Deen kwam sterk terug en werd nog tweede achter ritwinnaar Pogačar.

“Ik heb geprobeerd te winnen, maar er werd op gereageerd. Donderdag is er weer een kans”, vertelde Carapaz op social media. Tegen AS zei hij nog wat meer. “De Tour is als een marathon. Je moet niet opgeven tot de laatste finishlijn. Daarom zullen we het ook blijven proberen, zelfs als de concurrentie niet toegeeft aan ons ritme.”

Carapaz is nu derde op 5.43 minuut van gele trui Pogačar. Hij staat vier seconden achter Vingegaard en heeft een gat van 1.34 minuut op nummer vier Rigoberto Urán. “Er is nog een dag in de Pyreneeën te gaan en de tijdrit. Daarin moet ik het beste uit mezelf zien te halen”, kijkt hij vooruit.