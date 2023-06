Richard Carapaz loopt op counter van Vingegaard: “Maar we blijven het proberen”

Richard Carapaz liet zich donderdag van voren zien in het Critérium du Dauphiné. De kopman van EF Education-EasyPost trok op de steile slotklim naar de Côte de Thésy in de aanval, waarna hij alleen topfavoriet Jonas Vingegaard met zich meekreeg. De versnelling van Vingegaard daarna ging te hard voor Carapaz. “Maar ik ben niet teleurgesteld”, zegt hij na afloop.

“De etappe ging heel erg snel en we wilden iets proberen in de finale”, aldus Carapaz na afloop. Hij werd toen namelijk gehuldigd als meest strijdlustige renner van de dag. “Het idee was om te zien hoe ver we konden komen. Uiteindelijk kon ik het tempo (van Vingegaard, red.) niet volgen. De sterkste heeft gewonnen.”

Carapaz kwam zelf als 23ste over de finish, op 45 seconden van Vingegaard. In het algemeen klassement volgt hij nu al op 3.16 minuut van de geletruidrager. Voor de kampioen van Ecuador staat alles in deze Dauphiné in het teken van de Tour de France. “We moeten nog een beetje verbeteren, maar dat doen we stap voor stap”, kijkt hij vooruit.

“Er is nog een maand te gaan tot de Tour, dus we willen deze Dauphiné goed eindigen en dan zien hoeveel werk we nog te doen hebben. Maar we blijven het proberen, want deze Dauphiné past bij onze ambities.”

