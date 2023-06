Jonas Vingegaard houdt flink huis in Criterium du Dauphiné en grijpt de macht

Jonas Vingegaard is in supervorm. De Deen was vanmiddag veruit de beste in de vijfde rit van het Criterium du Dauphiné. De Deen haalde op de slotklim flink uit en nam de leiderstrui over van Mikkel Bjerg.

Deze Dauphiné-etappe speelde zich niet eens af in het hooggebergte. De rit kende een tricky finale, met op 14 kilometer van de finish de Côte de Thésy. Op deze beklimming van tweede categorie steeg het wegdek ruim 3,5 kilometer stijgen met een gemiddeld stijgingspercentage van bijna 9 procent.

Een vroege vlucht met Thomas De Gendt, Georg Zimmermann, Leon Heinschke, Jonas Gregaard, Edvald Boasson Hagen en Nils Politt werd voor deze slotklim al ingerekend. De zes vluchters verdedigden lange tijd succesvol een voorsprong van om en nabij de drie minuten, maar toen de Côte de Thésy naderde en het peloton op hol sloeg, was hun vluchtpoging ook snel weer voorbij.

De laatste beklimming van de dag begon op een vreselijke manier voor leider Bjerg. Aan de voet kwam hij ten val, waarna de Deen meteen aan een inhaalslag moest beginnen. Toen hij er eenmaal weer bij was, trok Richard Carapaz vooraan ten aanval.

Vingegaard haalt hard uit

Er zat flink wat kracht op de aanval van de Ecuadoraan. Alleen Vingegaard bleek in staat om hem te volgen. Carapaz reed zich in de kilometer die volgde helemaal leeg, waarna Vingegaard de beslissende demarrage plaatste. De uithaal van Vingegaard was verschroeiend, aangezien alle concurrenten direct op grote achterstanden werden gereden.

In de afdaling consolideerde de renner van Jumbo-Visma zijn voorsprong. Aan de meet had hij een ruime voorsprong van ongeveer dertig seconden op zijn concurrenten die en groupe binnenkwamen.