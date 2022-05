Richard Carapaz kan leven met derde plek op Blockhaus: “Hebben groter doel”

Richard Carapaz sleepte er in de negende etappe van de Giro d’Italia, met aankomst op Blockhaus, een derde plaats uit het vuur. De kopman van INEOS Grenadiers kon na afloop leven met dat resultaat. “Er mag gezegd worden dat ik tevreden ben”, vertelde hij na afloop aan de Spaanstalige media.

“De ploeg heeft hard gewerkt om er een stevige beklimming van de maken. Ik ben nooit blij om te verliezen, maar we streven een groter doel na”, doelt Carapaz op de eindwinst in deze Giro. “Het gevoel was in ieder geval goed. We gaan door met de strijd. Nu moeten we ons plan verder ontwikkelen. Maar jullie mogen zeggen dat ik tevreden ben.”

De Ecuadoriaanse Giro-winnaar van 2019 zag op Blockhaus een van de grootste concurrenten om de eindzege, Simon Yates, wegvallen uit het klassement. De Brit verloor bijna twaalf minuten. Zelf staat Carapaz na de zware bergrit op de vierde plaats, 15 seconden achter roze trui Juan Pedro López.