Simon Yates wijt tijdverlies aan knieblessure en hitte: “Weet niet of ik doorga”

De kans is groot dat Simon Yates binnenkort uit de Giro d’Italia stapt. De Britse kopman van BikeExchange-Jayco zakte in de zware bergrit naar Blockhaus door het ijs en verloor bijna twaalf minuten op de andere favorieten. “We gaan zien of ik blijf strijden. We hebben eerst een rustdag en dan kijken we hoe het herstel gaat, maar ik weet nog niet of ik doorga”, aldus Yates tegen Eurosport.

Al enkele dagen sukkelt de topfavoriet voor de eindzege met een knieblessure. “Die blessure heeft mij veel problemen opgeleverd, maar het was vandaag niet mijn enige probleem. Ik had opnieuw last van de hitte”, vertelt Yates, die voor de Giro ook in de Vuelta Asturias een offday kende vanwege de warmte. “Zo is het nu eenmaal. Ik heb wel alles gegeven. That’s it…”

“Ik had nog wel de hoop dat ik iets kon uitrichten, maar ik heb gewoon veel pijn gehad sinds de etappe naar de Etna”, doelt hij op de rit waarin hij ogenschijnlijk onschuldig ten val kwam. “Maar zoals ik al zei, waren mijn knieklachten niet het enige probleem vandaag. Dus…”

Teleurstelling bij ploegleiding

Door zijn tijdverlies is Yates nu weggezakt naar plek 25 in het algemeen klassement, op 11.11 minuut van roze trui Juan Pedro López. Yates’ ploegleider Matthew White kon na afloop nog niet veel zeggen over de stand van zaken. “Ik heb hem nog niet gezien na de finish. Maar het is wel teleurstellend, want we hadden een groot doel met Simon. Hij had veel last van de blessure de afgelopen dagen. Dus we gaan kijken hoe het morgen met hem gaat”, aldus White.

“Maar we moeten er geen excuus van maken. Er komt nu ook een nieuwe week aan”, gaat hij verder. “De rustdag zal ons goed doen. We zijn vaker in deze situatie geweest. We moeten ons hoofd leegmaken en nieuwe doelen gaan stellen.”