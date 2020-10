Richard Carapaz behoudt de rode trui: “We zagen een sterke Roglic”

Richard Carapaz moest in de achtste etappe van de Vuelta a España zijn meerdere erkennen in Primož Roglič. De kopman van INEOS Grenadiers behield weliswaar de rode trui, maar zag de Sloveen zeventien seconden inlopen in de strijd om het klassement.

“Het was een erg levendige rit en we hebben een sterke Roglič gezien, maar we zijn nog steeds in de strijd”, reageerde Carapaz na de bergetappe naar Alto de Moncalvillo, waar de streep lag na een klim van ruim acht kilometer. “Dit was best een leuk gevecht en het motiveert me alleen maar meer. Het maakt de wedstrijd extra spannend, voor de fans, maar ook voor ons met het niveau waarop we rijden.”

Op weg naar Aguilar de Campoo en Suances krijgt het peloton nu twee vlakkere etappes voor de wielen geschoven. “Het lijkt erop dat we een paar gemakkelijkere dagen voor de boeg hebben, maar we koersen zonder te weten wat er gaat komen.”