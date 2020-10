Vuelta 2020: Primoz Roglic wint op Alto de Moncalvillo en pakt tijd terug

Primož Roglič heeft de achtste etappe van de Vuelta a España achter zijn naam gezet. Na een spannend duel met Richard Carapaz was de Sloveen van Jumbo-Visma de beste op de Alto de Moncalvillo. Daarmee naderde hij de Ecuadoraan tot op dertien tellen in de strijd om het rood.

“De finale wordt beslist op de Alto de Moncalvillo, een indrukwekkende en veeleisende bergpas die veel moeilijker is dan hij lijkt. De laatste drie kilometer lopen omhoog aan dertien à veertien procent. Op dit punt van de Vuelta kan elke verloren tijd cruciaal zijn in het algemeen klassement”, lichtte koersdirecteur Fernando Escartín de achtste rit op voorhand toe. Met andere woorden, de klassementsrenners konden beter op hun hoede zijn.

Primož Roglič, de nummer vier in de stand, moest het stellen zonder Tom Dumoulin. De Limburger ging niet meer van start, omdat hij last had van toenemende vermoeidheid. Ook Richard Carapaz, sinds zondag de leider in de Spaanse ronde, zag met Michał Golas een ploeggenoot wegvallen. De Pool moest om familiale redenen snel terug naar huis. Trek-renner Kenny Elissonde verscheen eveneens niet meer aan het vertrek.

Kopgroep met zeven man

Beginnend in Logroño kronkelde het peloton in deze etappe door de regio La Rioja naar de Alto de Moncalvillo, waar na 164 kilometer de streep lag. Al vroeg barstte een levendige strijd los om de vroege vlucht, die een kopgroep met zeven man opleverde: begin twintigers Robert Stannard en Stan Dewulf sloegen de handen ineen met Rémi Cavagna, Rui Costa, Benjamin Dyball, Julien Simon en Ángel Madrazo. Zij mochten een kleine vijf minuten wegrijden.

Daarachter bepaalden de ploeggenoten van rode trui Carapaz het tempo in de lange aanloop naar de Puerto de la Rasa, de eerste klim na 104 kilometer. De kopgroep bereikte de voet van deze klim met vijf minuten voorsprong op het peloton, terwijl het koppel Jhojan García en Héctor Sáez van Caja Rural-Seguros RGA tevergeefs de sprong naar voren probeerde te maken. De Spaanse ploeg moest het doen zonder vertegenwoordiging in de lange ontsnapping.

Zodra de weg omhoog begon te lopen voor het peloton, verscheen plots de Movistar-ploeg van Enric Mas, Marc Soler en Alejandro Valverde van voren. Imanol Erviti en Carlos Verona reden in een strak tempo omhoog en door hun inspanningen liep de voorsprong van de zeven vluchters terug. Op de kruin van de Puerto de la Rasa na 113,8 kilometer, die Cavagna als eerste bereikte, was het verschil teruggebracht tot zo’n tweeënhalve minuut.

Movistar voert de forcing

Na 126 kilometer gaf Movistar nog eens flink gas, waardoor het peloton scheurde. Een groep van ongeveer veertig renners maakte zich los in aanloop naar de voet van de Alto de Moncalvillo. De werklust van de Spaanse formatie van Eusebio Unzué zorgde tegelijkertijd ervoor dat het verschil met de kopgroep snel terugliep. Madrazo, die een jaar geleden veertien dagen de bergtrui droeg, was de eerste die vooraan loste.

In de laatste kilometers naar de voet van de Alto de Moncalvillo viel ook het doek voor de andere vluchters; Dewulf en Dyball waren de laatste koplopers die werden ingerekend. Movistar leidde de groep favorieten bij aanvang van de slotklim. Met nog 6,5 kilometer opende Alejandro Valverde de debatten, maar de wereldkampioen van Innsbruck (2018) werd teruggehaald door Andrey Amador en Robert Gesink, de helpers van Carapaz en Roglič.

Op vijf kilometer van het einde nam Michael Woods het initiatief over voor zijn ploeggenoot Hugh Carthy, de nummer twee in het klassement. In het kielzog van het EF-koppel zat Roglič met Sepp Kuss en George Bennett nog in de buurt. Het tempo van Woods zorgde dat Felix Großschartner (zesde), Soler (zevende) en Valverde (negende) moesten lossen. Op 3,6 kilometer van de streep versnelde Carthy en Kuss sprong mee met de Brit.

Carapaz versus Roglič

Terwijl Dan Martin naar Carthy en Kuss probeerde te springen, haakte ook Chaves (achtste) af bij de favorieten. Martin werd echter weer bijgehaald door Carapaz, die zijn rode trui onder vuur zag worden genomen. In de steile laatste drie kilometer reed de Ecuadoraan het gaatje dicht naar de twee aanvallers. Kuss probeerde dan alleen verder te rijden, maar Carapaz reageerde als door een wesp gestoken en kreeg Roglič met zich mee.

In de laatste twee kilometer konden Carthy, Martin en Aleksandr Vlasov aansluiten bij Carapaz en Roglič. Op anderhalve kilometer van de finish rook Vlasov, die in de eerste week al 6,5 minuut had prijsgegeven, zijn kans en ging solo op jacht naar de overwinning. Met nog ruim een kilometer te gaan reed Roglič in een ruk naar Vlasov en ging erop en erover bij de Rus. Carapaz wist weer naar het achterwiel van zijn Sloveense tegenstrever te rijden.

Carapaz en Roglič versnelden slag om slinger, maar een aanval van de Sloveen op achthonderd meter van de aankomst was beslissend. Even leek Carapaz terug te komen, maar Roglič bleek sterk genoeg om de overwinning binnen te slepen. Inclusief de tien bonificaties pakte hij 23 tellen terug in de strijd om het rood, dat om de schouders bleef van Carapaz. De Ecuadoraan kwam als tweede over de streep, Martin werd derde.

In het klassement wisselden Roglič en Carthy van plaats. De Sloveen staat nu tweede, de Brit is de nieuwe nummer vier. Door het tijdsverlies van Soler, schoven Chaves en Valverde een plaats op. Wout Poels klom drie plekken en bekleedt nu de tiende positie.