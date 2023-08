Revelatie Joshua Tarling na derde plaats op WK tijdrijden: “Dit is echt next level”

Met zijn derde plaats op het WK tijdrijden mag de nog maar 19-jarige Joshua Tarling gerust de verrassing van de dag genoemd worden. Vorig jaar kroonde Tarling zich nog tot wereldkampioen tegen de klok bij de junioren, en nog geen jaar later nestelt hij zich nu al tussen de wereldtop bij de profs. “Het is gek”, zei hij na afloop.

“Het is supercool om dit in het Verenigd Koninkrijk te kunnen laten zien. Australië was al geweldig, maar dit is echt next level”, zei de Brit die normaal voor INEOS Grenadiers uitkomt. Eerder dit jaar werd hij ook al Brits kampioen tijdrijden bij de profs.

De tijdrit verliep echter niet vlekkeloos voor Tarling. “Het was tricky. Mijn Garmin (fietscomputer, red.) was verbonden met de vermogensmeter op mijn reservefiets. Ik had dus niet echt een goede graadmeter. Het draaide vooral om geduld. Het eerste stuk tegenwind heb ik goed proberen te pacen. Daarna begon het bochtige gedeelte waar het wat explosiever was.”

Ook werd Tarling enigzins verrast door de zwaarte van de slotklim. “Ik heb het laatste deel tijdens de verkenning niet gedaan. Ik dacht dat wanneer je de bocht links nam dat je er bijna was, maar daarna kwam nog een steil stuk.” Toch kijkt hij tevreden terug op zijn tijdrit. “Het ging goed.”

Of de volgende stap voor Tarling de regenboogtrui is? “We zullen zien”, lachte hij. “Ik zal altijd alles geven. Voor nu kijk ik vooral uit naar de koersen die nog komen dit seizoen”, sloot de talentvolle Brit af.

