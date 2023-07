Reusser spreekt van ‘gemiste kans’, Kopecky vindt tijdsstraf Vollering ‘belachelijk’

SD Worx moest in de vijfde etappe van de Tour de France Femmes genoegen nemen met ereplaatsen. Marlen Reusser werd achter de solerende winnares Ricarda Bauernfeind tweede, Lotte Kopecky won de sprint van het peloton en eindigde zo als vierde. “Of dit een gemiste kans is? Natuurlijk”, zei Reusser na afloop tegen Sporza.

Reusser reed een tijdlang op kop van het peloton, in achtervolging op Bauernfeind. In de slotkilometers ontsnapte ze vervolgens met Lianne Lippert. Nadat ze haar krachten wat gespaard had, wist ze de Duitse te kloppen in de sprint voor plek twee. “Lotte (Kopecky, red) is van deze groep wellicht de snelste, maar eerlijk: het is mooi dat Canyon/SRAM wint. Ik ben blij voor hen.”

Op de vraag of SD Worx het verknoeid had, antwoordde Reusser: “Wat moet ik zeggen? Misschien hebben we ons misrekend. We gingen wat langzamer in de achtervolging, want we wilden niet te vroeg op extra aanvallen botsen. Maar misschien hebben we wat overdreven.”

Lotte Kopecky zei na afloop dat ze het mooi vond dat de aanval van Bauernfeind beloond werd. “Marlen deed het echt goed om het gat te dichten. We wilden het niet te snel doen, want dan zouden er nog aanvallen volgen”, legde ze de tactiek uit van SD Worx, dat Lorena Wiebes moest missen. De Europees kampioene stapte niet op voor de vijfde etappe vanwege ziekte. “We hadden een zevende vrouw kunnen gebruiken, maar het is nu zo. Of ik morgen in het geel kan winnen? Vandaag was een betere kans. Morgen is het echt iets voor de pure sprinters.”

Net als Reusser, stelt Kopecky dat ze ‘misschien’ te lang hebben gewacht om vol gas te achtervolgen. “Marlen kon het gat sneller toerijden, misschien misrekenen we ons. Ergens is het wel zuur.”

Tot slot, reageerde Kopecky ook nog op de tijdsstraf van Demi Vollering. “Ik weet niet hoe het gebeurd is, maar als je pech hebt, is het logisch dat je mag terugkeren achter de wagens. Dat ze daar twintig seconden tijdsstraf voor krijgt, vind ik belachelijk.”

