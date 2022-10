‘Repsol stapt als sponsor in bij Movistar en verdubbelt het budget’

De Spaanse olie- en gasmaatschappij Repsol sluit zich vanaf 2023 als geldschieter aan bij Movistar Team. Dat meldt althans Onda Cero. Volgens het radiostation verdubbelt Repsol het huidige budget van de WorldTour-ploeg.

2023 zou een transitiejaar worden voor het Spaanse team, waarvan nog niet bekend is of ze ook de naam Repsol zal dragen. Het plan is om in 2024 een topteam op poten te hebben gezet, aldus Onda Cero. Met dat doel voor ogen, wil het ook het Carlos Rodríguez aan zich binden. Eind 2023 loopt het contract van de 21-jarige kampioen van Spanje bij INEOS Grenadiers af.

Fernando Gaviria zou dan weer de voornaamste aankoop voor komende jaar zijn. De Colombiaanse sprinter, die de afgelopen jaren voor UAE Emirates reed, werd eerder al in verband gebracht met Movistar.

Repsol en Movistar werken op andere gebieden reeds samen. Sinds afgelopen zomer hebben beide voor vijftig procent aandeel in het bedrijf ‘Solar 360’, dat gezinnen en bedrijven moet helpen om volledig over te stappen op zonne-energie. Repsol is ook bekend van de MotoGP, waar het Honda (het team van Marc Márquez) sponsort.

Update 19.15

Op sociale media stelt de Spaanse journalist Jorge Calabrés dat van het gerucht niets waar is. Volgens hem is Abarca Sports, de partij achter Movistar Team, inderdaad opzoek is naar een cosponsor, maar zal dit niet Repsol worden.