‘Fernando Gaviria verlaat UAE Emirates, mogelijk op weg naar Movistar’

Terwijl UAE Emirates dinsdag de komst van Adam Yates bekendmaakte, kwam ook naar buiten dat Fernando Gaviria de ploeg uit de Emiraten verlaat. Dat stelt althans Ciro Scognamiglio. Volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist van La Gazzetta dello Sport is Gaviria mogelijk op weg naar Movistar.

Het contract van Fernando Gaviria bij UAE Emirates loopt eind 2022 af. Er zou geen verlenging komen, waardoor de Colombiaan op zoek moet naar een nieuwe ploeg. “Volgens onze bronnen zou hij zich aan kunnen sluiten bij Movistar”, aldus Scognamiglio.

Gaviria reed sinds 2019 bij UAE Emirates. Zijn grootste successen behaalde hij eerder, bij Quick-Step. Voor die ploeg won hij onder andere twee keer in de Tour de France en vijf keer in de Giro d’Italia. Dit seizoen mocht Gaviria twee keer juichen: in februari schreef hij de openings- en slotrit van de Tour of Oman op zijn naam.