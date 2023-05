Rentree Victor Campenaerts aanstaande: Belg is momenteel op hoogtestage

Victor Campenaerts kwam sinds zijn valpartij in de Bredene Koksijde Classic (17 maart) niet meer in actie, maar de renner van Lotto Dstny zal binnenkort weer zijn rentree maken in het peloton. Campenaerts stoomt zich momenteel op hoogte klaar voor het Critérium du Dauphiné (4-11 juni).

Campenaerts kwam goed twee maanden geleden zwaar ten val in de Bredene Koksijde Classic. De hardrijder kermde van de pijn en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Er volgde een zwaar verdict: de Belg hield aan zijn val een wervelbreuk over. Campenaerts kon meteen een kruis maken over zijn verdere voorjaarsplannen.

De 31-jarige coureur begon vervolgens aan een lange revalidatie, maar is nu dus bijna weer klaar om te koersen. “Victor is op hoogtestage en is klaar om terug in competitie te komen. Hij begint terug in het Critérium du Dauphiné”, laat ploegleider Kurt Van de Wouwer weten aan Sporza.

Campenaerts lijkt dus nog genoeg tijd te hebben om zich klaar te stomen voor de Tour de France. De grootste wielerkoers op aarde begint over ruim zes weken, op 1 juli, in het Baskische Bilbao.

