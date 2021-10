Rennersvakbond CPA wil symbolisch bedrag van één euro zien van ‘Allez opi-omi’-vrouw

Donderdag verschijnt de vrouw voor de rechter die afgelopen zomer tijdens de Tour de France zorgde voor een massale valpartij. Ze stond met haar rug naar de renners toe en had een bord vast met daarop de tekst ‘Allez opi-omi!’. Tour-organisatie ASO en rennersvakbond CPA deden nog dezelfde dag aangifte en vier dagen later werd de vrouw opgepakt. Ze staat terecht in Brest.

De ASO diende uiteindelijk geen aanklacht tegen de vrouw in, maar de CPA doet dat wel. “We zijn ervan overtuigd dat ze het niet met opzet heeft gedaan”, zegt Gianni Bugno – voorzitter van de rennersvakbond – tegen NUsport. “Maar met haar onvoorzichtige gedrag heeft ze de gezondheid van veel renners in gevaar gebracht.” De CPA eist geen geld van de vrouw, maar wil aandacht vragen voor de problematiek rondom gevaarlijke toeschouwers. De straf voor de vrouw kan bij het openbaar ministerie maximaal oplopen tot een boete van 15.000 euro en een jaar gevangenisstraf.

“Renners, stafleden en hun familie bereiden zich vaak maanden voor op de Tour de France. Het is onacceptabel dat dit teniet wordt gedaan door een toeschouwer die zichzelf belangrijker vindt dan de renners”, gaat Bugno verder. “De één euro schadevergoeding die we vragen, weegt niet op tegen de twee gebroken armen van Marc Soler of de verwondingen van Tony Martin. Het heeft slechts een symbolische waarde.” Voor de Duitser van Jumbo-Visma was het wel een directe aanleiding om zijn carrière te beëindigen. Op het WK Mixed Relay nam hij met een gouden medaille afscheid van de wielersport.