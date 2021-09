Tony Martin (Jumbo-Visma) zwaait na dit seizoen af

Update

Viervoudig wereldkampioen tijdrijden Tony Martin neemt vandaag een besluit over het verdere verloop van zijn loopbaan. Dat hebben diverse bronnen aan WielerFlits bevestigd. De 36-jarige Duitser heeft nog een doorlopend contract tot eind volgend jaar bij Jumbo-Visma, maar hij vertelde aan de Deutsche Presse-Agentur met de ploeg in gesprek zijn over een nieuwe verbintenis.

WielerFlits heeft echter ook uit goede bronnen begrepen dat Martin de optie overweegt om zijn contract niet uit te dienen en na dit seizoen te stoppen. Martin heeft zelf al aangegeven dat de wisseling naar een andere ploeg voor hem ‘absoluut niet’ denkbaar is. Hij heeft bevestigd met de ploeg in gesprek te zijn over zijn verdere toekomst. In 2011, 2012, 2013 en 2016 veroverde hij de wereldtitel tijdrijden. Vanaf 2019 komt hij uit voor Jumbo-Visma.

Dit seizoen rijdt Martin nog het WK tijdrijden en woensdag het WK Mixed Relay voor Duitsland. Andere wedstrijden staan er niet meer op de planning. Waarschijnlijk zal hij na het WK tijdrijden antwoord geven over zijn verdere toekomst. (zondag 19 september, 11.30 uur)

Update 12.01 uur – Tony Martin zwaait na dit seizoen af

Tony Martin dient zijn lopende contract tot eind 2022 bij Jumbo-Visma niet uit. De viervoudig wereldkampioen tijdrijden vindt het mooi geweest en zet een punt achter zijn carrière. De 36-jarige Duitser heeft er veertien seizoenen als prof opzitten en daarin boekte hij 67 overwinningen. Hij wilde nog één keer het WK tijdrijden doen en rijdt woensdag met de Mixed Relay zijn laatste koers.

Der Panzerwagen werd in zijn lange carrière dus vier keer wereldkampioen, maar ook in andere wedstrijden maakte hij indruk. Memorabel zijn de lange solo’s die hij tot een goede einde bracht in de Tour de France en Vuelta a España (als ook de solo’s die in de laatste honderden meters strandde in het zicht van de haven), alsmede talloze tijdritzeges.

In de eerste jaren van zijn carrière was Martin ook in staat om mee te doen voor eindzeges in etappekoersen. Zo won hij onder meer de Eneco Tour (2010), Parijs-Nice (2011), de Tour of Beijing (2011 & 2012), de Volta ao Algarve (2011 & 2013) en drie keer de Baloise Belgium Tour (2012 tot en met 2014). Dit jaar boekte hij bovendien zijn tiende (!) Duitse tijdrittitel.

In zijn lange carrière was hij in 2005 stagiair bij Gerolsteiner, om in 2008 zijn eerste profcontract te tekenen bij High Road. Via HTC-Columbia, Omega Pharma-Quick-Step en Katusha-Alpecin, kwam hij in 2019 bij Jumbo-Visma terecht. Die ploeg roemt zijn jarenlange ervaring en zijn leiderscapaciteiten. Beide partijen gaan nu kijken hoe ze samen de toekomst gaan invullen. (zondag 19 september, 12.01 uur)

Statement Tony Martin “Ik wil vandaag graag bekendmaken dat de WK-tijdrit dadelijk en de Mixed Relay de laatste wedstrijden van mijn carrière zullen zijn. Die verregaande beslissing was uiteraard niet gemakkelijk te maken. Wielrennen was lange tijd een groot deel van mijn leven, met hoogte- en dieptepunten, successen en tegenslagen, valpartijen en rentrees. Waar vele jonge renners van dromen heb ik bereikt.” “De laatste maanden ben ik meer gaan nadenken over wat er komt na het koersen. De zware valpartijen dit jaar hebben mij ook genoopt mezelf af te vragen of ik er nog wel klaar voor was om me opnieuw bloot te stellen aan de gevaren die aan onze sport kleven. Ik heb besloten dat ik dat niet meer wil, vooral omdat de veiligheid ondanks alle discussies niet verbeterd is. Hopelijk luistert de wielerwereld naar de plannen zoals mijn en andere ploegen die hebben voorgesteld.” “Daarom wil ik eerlijk naar mezelf en naar mijn familie en collega’s zijn en beëindig ik mijn loopbaan als professioneel wielrenner. Ik wil op een passende manier afscheid nemen, tijdens het WK tijdrijden, dat ik vier keer won en waarvoor ik hard heb getraind.” “Ik wil Team Jumbo-Visma bedanken voor de steun in de laatste drie jaar en voor de mogelijkheid om mijn afscheid te plannen op de manier die ik voor ogen had. Grote dankbaarheid gaat eveneens uit naar mijn familie, mijn vrienden, mijn supporters en alle collega’s. Zonder jullie had ik mijn droom niet kunnen leven en ik zal jullie nooit vergeten.”