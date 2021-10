‘Allez opi-omi’-vrouw donderdag voor de rechter

De toeschouwer die afgelopen zomer een massale valpartij in de Tour de France veroorzaakte moet donderdag voor de rechtbank van Brest verschijnen. Dat meldt de Franse krant Ouest France. In de eerste etappe van Brest naar Landerneau hield de vrouw een bord met ‘Allez opi-omi’ omhoog, toen Tony Martin tegen haar botste en meerdere renners in zijn val meesleurde.

De 31-jarige vrouw uit het noorden van de Finistère, de regio waar de eerste etappe van de Tour werd verreden, wordt vervolgd wegens het ‘in gevaar brengen van anderen’ en het toebrengen van ‘onopzettelijke verwondingen’ die een arbeidsongeschiktheid van ‘ten hoogste drie maanden’ tot gevolg hebben gehad. Er hangt haar een boete van maximaal 15.000 euro en een celstraf van een jaar boven het hoofd.

Tour-organisator ASO kondigde aanvankelijk aan een klacht tegen de vrouw in te dienen, maar zag daar uiteindelijk van af – naar eigen zeggen ‘om de rust te bewaren’. Rennersvakbond CPA handhaafde echter haar aangifte. “Het was echt een onverantwoordelijke actie. Dit heeft zeer ernstige gevolgen voor de renners gehad”, vertelde Laura Mora van de CPA aan persbureau AFP. Ze zei dat de CPA niet van plan is om een financiële compensatie te vragen.

“We zijn hier niet om geld te vragen, maar om meer respect en verantwoordelijkheid van het publiek”, aldus Mora.