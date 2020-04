Rennersvakbond CPA strijdt tegen loonsverlagingen: “Wielerwereld moet nu als team samenwerken” vrijdag 10 april 2020 om 12:03

Rennersvakbond CPA legt zich niet bij voorbaat neer bij het voornemen van meerdere ploegen om over te gaan tot salarisverlagingen. De bond roept in een statement de wielerwereld op om beter samen te werken om zodoende tot een gezamenlijke oplossing te komen.

“We zijn ons bewust van de moeilijkheden die sponsors en de teams kunnen ondervinden tijdens deze noodsituatie”, meldt voorzitter Gianni Bugno. “We zijn bereid te luisteren en compromissen te sluiten voor het welzijn van de hele sport. Tegelijkertijd moeten we speculaties vermijden en de problemen voor renners en hun families beperken”, aldus Bugno, die benadrukt dat er niet zomaar salarissen verlaagd kunnen worden. “Het is onacceptabel om grote bezuinigingen op de salarissen door te voeren zonder bewijs dat de contracten niet kunnen worden gerespecteerd”, klinkt het.

De CPA ziet een algehele loonsverlaging niet als oplossing. “We zullen nooit een algemene loonsverlaging accepteren”, vult algemeen secretaris Laura Mora hem aan. “Ieder geval moet afzonderlijk bestudeerd worden. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, midden in een storm. Om iedereen te redden moeten we de gemeenschappelijke principes respecteren en echt als een team samenwerken”.