Rennersvakbond CPA: “Hopelijk wil UCI in dialoog gaan over bidonstraf”

Rennersvakbond CPA gaat de UCI vragen om de regelgeving voor het foutief weggooien van bidonnen aan te passen. Dat vertelt de Belgische vertegenwoordiger Staf Scheirlinckx aan Sporza. “Voorzitter Gianni Bugno zal een voorstel op papier zetten en hopelijk wil de UCI in dialoog gaan, want het leeft heel erg bij de renners”, zegt hij.

De diskwalificatie van Michael Schär in de Ronde van Vlaanderen maakte veel tongen los. “De regelgeving zoals die er nu is, is wel oké, maar de gevolgen die er in het geval van Schär aan gegeven zijn, zijn toch wat overdreven. Volgens mij zijn de renners niet goed geïnformeerd. In de regels staat dat ze hun bidon mogen afgeven aan iemand langs de kant, maar daardoor wordt het gevaarlijker en dat kan niet de bedoeling zijn”, aldus Scheirlinckx.

‘Er moet een duidelijkere omschrijving komen’

“De intenties zijn goed, zijnde het milieu beschermen”, gaat hij verder. “Bidons mogen niet meer zomaar weggegooid worden in de natuur en dat lijkt me maar logisch. Alleen moet er wel een oplossing gevonden worden die voor iedereen duidelijk en controleerbaar is. Er moet dus bijgestuurd worden. De sanctie was te zwaar en de regels te onduidelijk. Er is gewoon te veel verwarring, er moet een duidelijkere omschrijving komen van de regels en hier en daar een aanpassing van de straffen.”

Volgens Scheirlinckx vonden alle aanwezigen tijdens de CPA-vergadering de diskwalificatie te ver gaan. “Ik heb weinig bidons zien vliegen tijdens de Ronde. Iedereen is dus wel mee in het verhaal, alleen moet er meer duidelijkheid komen en moeten de regels beter uitgewerkt worden. Het gaat dus niet over de afschaffing van de regels of dat we het er niet mee eens zijn. Ik hoop gewoon dat die uitsluitingen achterwege blijven”, vindt hij.