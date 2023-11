maandag 27 november 2023 om 12:22

Decathlon AG2R La Mondiale bevestigt komst Sam Bennett, Victor Lafay en drie Belgen

Decathlon AG2R La Mondiale, zoals AG2R Citroën vanaf volgend jaar zal heten, heeft tijdens de ploegenpresentatie in Lille de komst van verschillende renners bevestigd. Onder meer Victor Lafay en Sam Bennett zullen de ploeg versterken in 2024. Ook de Belgen Gianluca Pollenfliet, Dries De Bondt en Sander De Pestel trekken naar de ploeg. Een andere nieuwkomer is Bruno Armirail.

Lafay had eerder zelf al bekendgemaakt dat hij Cofidis zou verruilen voor AG2R, maar het nieuws was nog niet bevestigd door zijn nieuwe werkgever. Het gerucht dat Bennett zou tekenen bij de Franse ploeg ging ook al langer. “Ik was zeer blij toen ik deze kans kreeg”, zei de Ierse sprinter, die de voorbije twee jaar voor BORA-hansgrohe reed, in Lille. “Ik denk dat dit de beste omgeving is voor mij. Als kind keek ik ook op naar Nicholas Roche, die in deze ploeg reed. Dat maakt het extra mooi.” Lafay en Bennett hebben beiden een contract getekend tot eind 2025.

Drie Belgen

Dries De Bondt, Gianluca Pollefliet en Sander De Pestel werden ook al langer in verband gebracht met AG2R. De Bondt blijft net als Lafay en Bennett tot tenminste eind 2025 bij Decathlon AG2R La Mondiale. Hij komt over van Alpecin-Deceuninck, waar hij een lange geschiedenis had. In 2019 sloot hij zich namelijk al aan bij voorloper Corendon – Circus. Een jaar later werd De Bondt Belgisch kampioen op de weg. In 2022 won hij een rit in de Giro d’Italia.

Pollefliet maakt de overstap van de opleidingsploeg van Lotto Dstny. De 21-jarige renner, die dit jaar de beloftenversie van de Omloop Het Nieuwsblad won, begint zijn profcarrière dus bij Decathlon AG2R La Mondiale. Hij heeft een contract getekend tot eind 2026. Dat is één jaar langer dan De Pestel. De 25-jarige renner werd in 2020 prof bij Flanders-Baloise en maakt nu de stap naar de WorldTour.

Bruno Armirail reed al in de WorldTour, bij Groupama-FDJ. De 29-jarige Fransman, die vooral te boek staat als een sterke tijdrijder, droeg dit jaar enkel dagen de roze trui tijdens de Giro d’Italia. Zijn verbintenis loopt ook tot eind 2025.

Vertrekkers

Tegenover de komst van de zes genoemde renners, staan ook meerdere vertrekkers. Greg Van Avermaet, Mikaël Cherel en Michael Schär hangen hun fiets aan de wilgen, Clément Venturini zet zijn carrière voort bij Arkéa – B&B Hotels en Marc Sarreau maakt de overstap naar Groupama-FDJ. Waar de toekomst van Lawrence Naesen en Antoine Raugel ligt, is nog niet bekend.