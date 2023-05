Renners uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag weer welkom op WK en Wereldbekers

Wielrenners en wielrensters uit Rusland en Belarus mogen weer deelnemen aan het WK wielrennen, Wereldbekers en Nations Cup-wedstrijden die georganiseerd worden door de UCI. Dat gebeurt wel onder strikte voorwaarden. Zo moeten renners persoonlijk de status van ‘neutrale, individuele renner’ aanvragen om te kunnen meedoen.

Dat nieuws heeft de internationale wielerunie UCI bekendgemaakt in een statement. Het volgt hiermee de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité. Belangrijke voorwaarde is dat de renners die meedoen aan een WK, Wereldbeker of Nations Cup geen enkele betrokkenheid of associatie hebben met de Russische of Belarussische wielerbond of het olympisch comité van die landen.

Deze regel gaat in vanaf 1 juni 2023, waardoor op het aankomende Super WK wielrennen in het Schotse Glasgow we al meerdere Russische en Belarussische coureurs in actie kunnen zien als individuele renner.

Renners uit Rusland en Belarus mogen nu ook al ‘gewoon’ in actie komen in UCI-wedstrijden, maar dan wel voor hun eigen ploeg die niet geregistreerd is in Rusland of Belarus. Die regel blijft voorlopig gehandhaafd, laat de UCI weten. Dit betekent dat een renner als Aleksandr Vlasov de Giro d’Italia mag rijden, maar dan wel zonder Russisch vlaggetje naast zijn naam.

Daarnaast blijven alle banden met de Rusland en Belarus (ook wel bekend als Wit-Rusland) verbroken. Het gebruik van vlaggen, emblemen of volksliederen is niet toegestaan en daarnaast is het verboden om je als renner of renster om (verbaal, non-verbaal of in tekst) je steun uit te spreken over de oorlog in Oekraïne.

Ook zullen voorlopig geen UCI-wedstrijden in beide landen georganiseerd worden, mogen nationale selecties niet meedoen aan UCI-wedstrijden en worden Russische en Belarussische teams niet geregistreerd.

Steun voor Oekraïne

De UCI blijft daarnaast Oekraïne steunen in deze tijden van oorlog, met een financiële bijdrage van de UCI en de Europese wielerunie UEC voor de nationale bond. Daarnaast worden Oekraïense renners uitgenodigd in Aigle om zich daar voor te bereiden op de Olympische Spelen van Parijs 2024. Ook op het gebied van techniek en materiaal wordt het wielrennen in Oekraïne gesteund.