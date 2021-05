Renners over inkorten bergetappe: “Door de kou zou het gevaarlijk worden”

Verschillende renners reageerden voor de start op het inkorten van de Giro-etappe naar Cortina d’Ampezzo. “Ik denk dat het voor ieders veiligheid beter is”, zei Geoffrey Bouchard, leider in het bergklassement.

“De afdaling van de Fedaia is heel erg technisch en snel. Door de koude zou het echt gevaarlijk worden”, vertelde Bouchard. “Toch blijft het een spectaculaire etappe. Ik ga het beste van mezelf geven. De benen zijn goed. Renners als Nibali die voor het klassement niet meer meedoen, willen ongetwijfeld al vroeg aanvallen en proberen zo de etappe te winnen.”

Volgens Damiano Caruso, de nummer drie in het klassement, blijft het een belangrijke etappe, ook al zijn de bergpassen Fedaia en Pordoi geschrapt. “Met dit weer is het moeilijk te zeggen wat er gaat gebeuren. Ik voel me goed, maar ik moet onderweg goed op mezelf letten. Uiteindelijk zullen we zien of ik de beste renners kan volgen. Veel hangt af van hoe de wedstrijd zich ontvouwt. Als ik nog kracht heb op de laatste klim, kan ik wat proberen.”

Aleksandr Vlasov, vierde in de stad, vindt dat de juiste beslissingen zijn genomen. “In de afdaling zou het echt koud zijn met deze temperatuur, en dan zijn er nog de regen en de sneeuw. Ik weet niet wat ik moet verwachten vandaag, want het zou zomaar kunnen dat er nog meer verandert.”