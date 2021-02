Renners niet blij met nieuwe UCI-regels

Meerdere renners hebben inmiddels kritiek geuit op de laatste veiligheidsmaatregelen van de UCI. Zo heeft de internationale wielerunie besloten om het dalen op de bovenbuis (de zogeheten super tuck) te verbieden, net als de tijdrithouding tijdens een rit-in-lijn.

De UCI heeft de nieuwe regels die gelden vanaf 1 april 2021 inmiddels doorgevoerd op haar website. Een belangrijk aandachtspunt: het innemen van ‘gevaarlijke’ posities in wedstrijden wordt onder een extra vergrootglas gelegd. Wie zich vanaf 1 april 2021 niet conformeert aan de nieuwe regels, kan worden bestraft met een boete, diskwalificatie of declassering. Dit schiet bij veel renners in het verkeerde keelgat.

Sometimes I feel like we as riders should be able to issue fines, penalties and dq’s to the various powers that be for their own rule breaches. — Alex Dowsett (@alexdowsett) February 8, 2021

Also, for reference, where exactly does one’s wrist end, and forearm start? Asking for a friend. — Alex Dowsett (@alexdowsett) February 8, 2021

Q @UCI_cycling @cpacycling,

How many riders died, crashed so hard they where paralyzed or where in a coma after doing a super tuck or riding with hands on there handlebars? And how many did because of unsafe roads, motorbikes or unapproved barriers? Can you still count them? — Louis Vervaeke (@LouisVervaeke) February 8, 2021

If that’s so, we should ban the sport. And all other extreme sports as well. Oh wait, you shouldn’t copy dangerous staff you see people do on television. — Matej Mohoric (@matmohoric) February 9, 2021

I’m really glad to see these security issues being adressed👏🏼

This is exactly what we need to move forward in our sport…. 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ https://t.co/QBiv7nRr7m — Bob Jungels (@BobJungels) February 8, 2021

We zullen zelf wel beslissen hoe we fietsen en dalen. Dat ze bij de uci eerst maar eens zorgen dat alles wat binnen hun verantwoordelijkheid ligt in orde is… — Iljo Keisse (@IljoKeisse) February 8, 2021

Hey @UCI_cycling it seems to us cyclists that you guys are a bit out of inspiration about where to go with our sport and the safety therein. My advice read my article in the cycling special of @SportVoetbal I am pretty sure you’ll learn a lot 👊 — Jan Bakelants (@Jan_Bakelants) February 8, 2021

Ook op het weggooien van afval buiten de daarvoor bestemde zones wordt strenger gehandhaafd. De UCI richt zich op dit onderwerp ook tot de organisatoren. Daarnaast zal de internationale wielerunie de regels omtrent dranghekken langs de kant van de weg, zeker in de finishzone, beter controleren en de aanduiding van obstakels op en langs het parcours verbeteren.

CPA-voorzitter Bugno: “Coureurs zijn rolmodellen”

Gianni Bugno snapt als voorzitter van rennersvakbond CPA niet helemaal waar de kritiek vandaan komt. “De renners zijn wellicht gefrustreerd omdat ze een boete of een andere straf kunnen krijgen, maar dit zal uiteindelijk ook gelden voor wedstrijdorganisatoren die zich niet houden aan de veiligheidsmaatregelen”, zo laat de Italiaan weten aan Cyclingnews.

“De renners zijn vrij om op training andere fietsposities aan te nemen, maar het is alleen niet toegestaan in wedstrijden, als ze op televisie zijn. Coureurs zijn rolmodellen en hebben een bepaalde verantwoordelijkheid. Het aannemen van een dergelijke positie is misschien niet gevaarlijk voor een profrenner, maar wel voor jonge wielrenners en fietstoeristen die dit vervolgens weer kopiëren.”

“Profwielrenners weten hoe hard ze kunnen fietsen, maar ze nemen ook een risico als ze in een afdaling, aan 70 kilometer per uur, in tijdrithouding naar beneden gaan”, aldus Bugno. “Ze kunnen een putje raken en vervolgens het hele peloton meenemen in hun val. Daarom hebben we besloten om dergelijke fietsposities te verbieden. Iedereen heeft zijn aandeel in het veiligheidsvraagstuk.”

“Ik kan me niet vinden in de kritiek van sommige renners. De commissie is akkoord gegaan met de nieuwe regels en we moeten ze nu omarmen. Dat doen we ook met andere regels.” De leden van rennersvakbond CPA worden op maandag 15 februari nog eens extra gebrieft over de nieuwe reglementen. Eventuele feedback zal worden verzonden naar de UCI en andere stakeholders binnen de wielersport.