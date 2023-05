Renners maken zich op voor regenrit: “Weer zal het nog zwaarder maken”

De vijfde etappe in de Giro d’Italia van Atripalda naar Salerno is op papier een echte overgangsrit, maar de renners mogen zich wel opmaken voor een loodzware onderneming. De weergoden zijn de renners vandaag namelijk niet echt gunstig gezind. “Ik denk dat het een challenge zal worden, maar we zijn er klaar voor”, vat David Dekker het samen.

De rappe Nederlander van Arkéa-Samsic, die deze Giro al eens tweede werd in de sprint, hoopt vandaag weer mee te bikkelen voor de overwinning. Dekker is echter wel op zijn hoede. “Ik heb veel vertrouwen gehaald uit mijn tweede plaats, maar het zal nu wel lastiger worden, vooral met deze weersomstandigheden”, blikt Dekker in gesprek met Cycling Pro Net vooruit. “Het zal een challenge worden, maar we zijn er klaar voor.”

Ook Kaden Groves, een van de favorieten voor de dagzege, verwacht een lastige koers. “Het weer zal het nog zwaarder maken”, laat hij weten aan Cycling Pro Net. “Sommige renners zullen voor de ontsnapping gaan, maar wij gaan voor een sprint. Als ploeg gaan we proberen de boel te organiseren en het op een sprint te laten aankomen.”

Pedersen is stellig: “Zelfs met veertig graden zou het een sprint worden”

Ondanks de slechte weersomstandigheden verwacht Mads Pedersen ‘gewoon’ een sprint. “Zelfs met veertig graden Celsius zou het een sprint worden. Iedereen kan wel met de fiets omgaan, ook in regenachtige omstandigheden. Het heeft geen nut om wat te proberen”, is de Deen van Trek-Segafredo stellig.

Ook bij Jayco AlUla rekenen ze op een sprint, zo laat ploegleider Pieter Weening weten aan het Australische SBS. “Deze rit is voor sprinters die een klim kunnen overleven. Het zou ook voor de aanvallers kunnen zijn, maar ik verwacht een sprint. Er zal wel agressief worden gekoerst en dus moeten we van bij de start scherp zijn.”