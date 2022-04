‘Renners denken aan protest in Luik om renners Gazprom-Rusvelo te steunen’

Diverse renners overwegen om Luik-Bastenaken-Luik te gebruiken om te protesteren tegen de onzekerheid rondom Gazprom-Rusvelo. Dat melden bronnen aan La Gazzetta dello Sport. Het protest zou zich richten tot de UCI.

De UCI heeft de licentie van Gazprom-Rusvelo ingetrokken vanwege de oorlog die Rusland is begonnen in Oekraïne. De ploeg, de renners en de stafleden van het Russische ProTeam verkeren sindsdien al meer dan vijftig dagen in onzekerheid. Enkele Italianen koersten nog in de Giro di Sicilia namens de Italiaanse selectie, maar voor de rest is het afwachten.

Andere renners willen aandacht vragen voor de situatie van die Gazprom-coureurs en roepen om een oplossing. Een van de opties die op tafel ligt is een protest vlak voor de start van Luik-Bastenaken-Luik, waardoor de wedstrijd vijf minuten later begint.

‘UCI, begin met handelen’

Ook de (buitenlandse) renners van Gazprom-Rusvelo zelf laten inmiddels van zich horen. Nicola Conci deed al een emotionele oproep aan de UCI. “Jullie moeten verantwoordelijkheid nemen en deze situatie oplossen. De tijd voor antwoorden is gekomen. Stop met praten, begin met handelen. Ons toekomst hangt af van jullie keuzes”, zei de Italiaan. Ook zijn Costa Ricaanse ploegmaat Kevin Rivera en de Spanjaard José Manuel Díaz zoeken de media op met hun verhaal.

Gazprom-Rusvelo laat het er ook niet bij zitten. Het management van de ploeg is naar het sporttribunaal CAS gestapt om de beslissing van de UCI aan te vechten. Dat bevestigen UCI-president David Lappartient en rennersmanager Alex Carera aan WielerFlits

Info @Gazzetta_it – According to our sources riders are thinking to do a protest in @LiegeBastogneL on sunday: option on the table to postpone the start of 5 minutes for push @UCI_cycling to find a solution for the Gazprom-Rusvelo case. @cycling_podcast @elcyclingpod

— Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) April 21, 2022