Niels Bastiaens • maandag 9 oktober 2023 om 11:00

Renners Circus-ReUz-Technord, inclusief Gerben Kuypers, passen voor Amerikaanse trip: “Te duur”

Interview Zoek in de opener van de Wereldbeker veldrijden in Waterloo zondag niet naar het gifgroene tenue van Circus-ReUz-Technord. De gehele troepen van Bart en Geert Wellens laten de reis naar Amerika dit jaar links liggen. De reden? “Heel simpel. De kostprijs”, vertelt Bart Wellens aan WielerFlits.

Met Gerben Kuypers heeft Wellens nochtans een subtopper in zijn rangen, die in Beringen naar eigen zeggen had kunnen winnen. Ook de Zwitser Kevin Kuhn, Thijs Aerts en toptalent Lauren Molengraaf zijn actief bij de satellietploeg van Intermarché-Circus-Wanty. “Op zich is het geen ramp om deze cross te missen. Quinten Hermans is vorig jaar ook niet naar Amerika gegaan, en hij is nog achtste geworden in de Wereldbeker. Toen waren er nog twee Amerikaanse Wereldbekers, nu laat je maar één keer punten liggen.”

Volgens Wellens is de afreis maken voor één cross te duur. “Als team komen wij niet tussen in de kosten, dat is altijd al zo geweest. Daarom hebben onze jongens zelf beslist om dit weekend een cross in Europa, zoals de GP van Oisterwijk, te rijden. Er komt heel wat kijken bij een reis naar Amerika: je gaat als renner ook niet alleen, maar je moet je van een hele entourage voorzien. Dan loopt het kostenplaatje snel op, natuurlijk.”

Sponsors

De ex-wereldkampioen begrijpt waarom andere ploegen wel afreizen, maar blijft kritisch voor het Amerikaans avontuur. “Je kunt als UCI zijnde wel overal crossen organiseren, maar als renners alles zelf moeten financieren, dan wordt het moeilijk. Zeker als je geen internationale sponsors hebt. Dat is het grote verschil met de ploeg van Sven Nys, die zondag naast de fabriek van sponsor Trek koerst. Zij zullen dit avontuur wél toejuichen.”

“Laat ons beginnen met de cross in Europa van de grond te krijgen”, vindt Wellens. “Daar heb je zo veel mooie crossen die nog onderbelicht zijn. Niet in Vlaanderen natuurlijk, want hier is de sport nog altijd super populair. Maar in Luxemburg, Duitsland en Zwitserland, om maar enkele landen te noemen. Daar zijn ook supermooie wedstrijden en gemotiveerde organisaties. Ik zou me ook daar op focussen en hen de aandacht geven die ze verdienen.”