Rémi Cavagna grijpt naast ritzege: “Dit is wel een beetje frustrerend”

Rémi Cavagna deed vandaag een gooi naar de ritzege in de Giro d’Italia, maar de Fransman van Deceuninck-Quick-Step werd in de finale voorbijgereden door Alberto Bettiol. “Dit is natuurlijk spijtig en een beetje frustrerend”, liet Cavagna na afloop van de etappe weten aan de verzamelde pers.

Cavagna maakte in de achttiende etappe naar Stradella deel uit van een vroege vlucht van 23 renners en besloot in de finale er alleen vandoor te gaan. De Franse hardrijder wist een maximale voorsprong bijeen te fietsen van een halve minuut, maar werd op het laatste klimmetje van de dag, op goed zeven kilometer van de streep, bijgehaald door Bettiol.

De Italiaan van EF Education-Nippo wist op en over de moegestreden Cavagna te gaan, die uiteindelijk als negende over de streep kwam op 24 seconden van ritwinnaar Battiol. “Het plan was om alles te geven in de finale. Het was wel een redelijke goede finale voor mij, maar ik wist niet precies wanneer het klimmetje ten einde was.”

“Ik wist niet hoe lang ik mijn wagonnetje nog moest aanhaken, maar het is niet gelukt. Ik voelde me vandaag goed, maar ik wist tegelijkertijd dat er een paar betere klimmers in de kopgroep zaten. Ik zat bovendien een beetje geïsoleerd en dat maakte het een lastige opgave”, aldus Cavagna, die al met een schuin oog kijkt naar de tijdrit van zondag.