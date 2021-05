Giro 2021: Alberto Bettiol beste vluchter in Stradella

Alberto Bettiol heeft de achttiende etappe van de Giro d’Italia, met aankomst in Stradella, achter zijn naam gezet. De Italiaan van EF Education-Nippo maakte deel uit van een vroege vlucht, wist in de finale de eerder ontsnapte Rémi Cavagna bij te halen en soleerde vervolgens naar ritwinst.

Daags na de bergetappe richting Sega di Ala, waarin leider Egan Bernal voor het eerst een teken van zwakte liet zien, kregen de klassementsrenners een relatief rustige dag voorgeschoteld. Met 231 kilometer was de rit naar Stradella echter wel de langste in deze Giro. Na een vrijwel volledig vlakke aanloopfase van tweehonderd kilometer kregen de renners in de laatste dertig kilometer plots vier korte klimmetjes voor de wielen geschoven.

Sterke kopgroep krijgt de ruimte

Het leek op voorhand een ideale etappe voor de aanvallers en dus toonden veel renners interesse in de vlucht van de dag. Na ruim dertig kilometer koers ontstond een omvangrijke kopgroep, maar aanvankelijk reden de 23 avonturiers niet heel ver weg. In het peloton probeerden verschillende tegenaanvallers nog de sprong te wagen naar de kopgroep, maar de mannen van BORA-hansgrohe (voor Peter Sagan) staken hier een stokje voor.

Met nog iets meer dan 170 kilometer te gaan viel het dan eindelijk stil in het peloton, waardoor de kopgroep een vrijgeleide kreeg. Na verloop van tijd besloten de ploeggenoten van Egan Bernal het tempo te reguleren in het peloton en zo bleef de voorsprong van de koplopers enige tijd schommelen rond de zeven minuten. De Spanjaard Gorka Izagirre was op de 24ste plaats in het algemeen klassement de best geplaatste renner in de vroege vlucht.

Samenstelling kopgroep Nikias Arndt, Nico Denz en Nicolas Roche (DSM), Wesley Kreder (IWG), Rémi Cavagna (DQS), Alberto Bettiol (EF1), Samuele Rivi en Francesco Gavazzi (EOK), Jacopo Mosca (TFS), Andrii Ponomar, Natnael Tesfatsion en Simon Pellaud (ANS), Samuele Battistella en Gorka Izagirre (AST), Simone Consonni (COF), Dario Cataldo (MOV), Alessandro Covi en Diego Ulissi (UAE), Stefano Oldani (LTS), Filippo Zana (BAR), Gianni Vermeersch (ALF), Andrea Vendrame (ACT) en Patrick Bevin (ISN)

De renner van Astana-Premier Tech keek echter al wel tegen een achterstand aan van bijna een uur en was dus helemaal geen bedreiging meer voor de roze trui van Egan Bernal. Er was dan ook geen enkele reden voor INEOS Grenadiers om de vroege vlucht bij te halen. De Britse formatie liet na verloop van tijd de teugels helemaal vieren en zo begonnen de koplopers met goed vijftien minuten voorsprong aan de laatste zestig kilometer.

Koers ontploft op de flanken van Montù Beccaria

Met nog 35 kilometer op de teller kregen de koplopers met de Montù Beccaria (3,4 km à 4,1%) de eerste helling van de dag in het vizier. Samuele Battistella kon zich niet bedwingen en besloot als eerste vluchter de knuppel in het hoenderhok te gooien. Filippo Zana sprong mee en zo hadden we plots twee Italianen aan kop van de koers. Nico Denz rook het gevaar en wist in z’n eentje de oversteek te maken, al waren de verschillen nog speelbaar.

De eerste aanvalspogingen van Battisella, Zana en Denz werden in de kiem gesmoord en dus was het wachten op een volgende demarrage. Die kwam er van Patrick Bevin en de snelle hardrijder van Israel Start-Up Nation was samen met Alberto Bettiol, Stefano Oldani, Jacopo Mosca, Nicolas Roche en Gorka Izagirre de aanstichter van een nieuwe vlucht. Een opvallende afwezige vooraan was dagfavoriet Diego Ulissi, die plots op achtervolgen was aangewezen.

Cavagna gaat er alleen vandoor

Op de beklimming naar Castana (5,3 km à 3,9%) reed Bettiol een strak tempo en de winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2019 wist zijn vluchtkompanen op het rooster te leggen. In de achtervolgende groep zagen we Ulissi op kop sleuren en de achtvoudige ritwinnaar in de Giro wist de scheve situatie recht te zetten en naar het groepje-Bettiol te springen. Een moment van windstilte volgde en dit was hét moment voor Rémi Cavagna om te versnellen.

De Franse tijdrijder van Deceuninck-Quick-Step sloeg een gat en in de tweede groep was niemand bereid om de kastanjes uit het vuur te halen, waardoor Cavagna alsmaar verder kon uitlopen. Vijf, tien, twintig seconden… De voorsprong van Cavagna werd alsmaar groter en dus moest Bettiol wel iets ondernemen. De sterke Italiaan probeerde samen met Roche naar de koploper te rijden, maar bleef hangen op een twintigtal seconden.

Bettiol opent de jacht op Cavagna

Cavagna reed ook na de technische afdaling van Castana nog alleen voorop en wist in de daaropvolgende kilometers zijn voorsprong nog verder uit te breiden. In tijdrithouding reed hij een voorgift van meer dan dertig seconden bijeen, maar de Fransman moest nog wel twee korte klimmetjes overleven richting de finish. Dat wist ook Bettiol en dus opende de renner van EF Education-Nippo op de voorlaatste klim de jacht op Cavagna.

Bettiol wist de voorsprong van Cavagna te halveren (van dertig naar vijftien seconden), maar die laatste weigerde te plooien en tastte nog eens dieper in zijn onuitputtelijke krachtenarsenaal. Bettiol moest dan weer even op adem komen, kreeg opnieuw het gezelschap van Roche en zo begon Cavagna alsnog met een, zij het beperkte, voorsprong aan het laatste klimmetje van deze etappe. Deze helling eindigde op ongeveer 5,5 kilometer van de meet.

Op de flanken van Caneto Pavese (2,6 km aan 5,7%) moest Roche andermaal lossen bij Bettiol en de Italiaan wist op dit klimmetje alsnog de kloof te overbruggen met Cavagna. De coureur van Deceuninck-Quick-Step wist vervolgens nog even zijn wagonnetje aan te haken, maar moest passen bij een tweede versnelling van Bettiol. Cavagna stond helemaal stil en de Italiaanse vogel was definitief gaan vliegen.