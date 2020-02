Remco Evenepoel: “Zulke resultaten smaken erg goed” maandag 3 februari 2020 om 09:02

Remco Evenepoel was logischerwijs erg blij met zijn eindzege in de Vuelta a San Juan. In de vlakke slotetappe rond San Juan kwam hij niet meer in de problemen. “Om deze wedstrijd te winnen, smaakt erg goed.”

Dat hij het seizoen met winst in de Argentijnse ronde kon beginnen betekent veel voor hem, zei Evenepoel na afloop in het flashinterview. “Het is fantastisch om hier te zijn. Het is weliswaar ver van huis, maar met een publiek zoals hier voelt het wel als thuis. Dus het is geweldig om weer in Argentinië te zijn. Om deze wedstrijd te winnen, smaakt nu erg goed.”

Met zijn 20 jaar is Evenepoel nu de jongste winnaar van de Vuelta a San Juan. Winner Anacona (30), Óscar Sevilla (41) en Bauke Mollema (30 jaar), de vorige winnaars, waren een stuk ouder bij hun eindzeges. Maar speciaal voelt dat niet, zei hij. “Ik doe gewoon mijn werk en probeer mijn best te doen en zoveel mogelijk te winnen.”

Evenepoel had de macht gegrepen in de derde etappe, een tijdrit over 15,5 kilometer. Dat de Belg scherp was, bleek een dag later toen hij aan de tussensprint nog een seconde pakte. Problemen waren er even in de bergrit naar Alto Colorado, maar nadat de scheve situatie was rechtgezet, kon de hij weer de leiderstrui aantrekken. Op de laatste twee dagen stelde hij dan zijn eindzege veilig.

Trofeeën

“Hier behaalde ik nu twee overwinningen met een etappezege en de eindwinst, dus dat voelt goed. Zoals ik al zei, het is geweldig om hier te zijn. Er heerst zo’n goede sfeer en het is een prachtige ronde. Het is erg mooi om hier te zijn en deze koers te winnen.” Welke herinneringen neemt hij nu mee naar huis, wilde de interviewer nog weten.

“Alles. Het is de eerste wedstrijd van het seizoen, dus je komt zonder al te hoge verwachtingen hierheen. Maar als je al zulke resultaten als nu kunt behalen, voelt dat erg goed. Ik heb nu een aantal trofeeën, dus ik kan ze delen met mijn vrienden, familie en het team. Ik heb wat om uit te delen, dus dat is geweldig. Het was een fantastische week voor ons”, aldus Evenepoel.