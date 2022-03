Remco Evenepoel: “We weten allemaal wie deze week de te kloppen man is”

Interview

Na een tweede plaats in de Ronde van Valencia en winst in de Algarve, staat Remco Evenepoel met Tirreno-Adriatico voor een eerste grote test dit jaar. De klassementsrenner van Quick-Step Alpha Vinyl hield op een online persmoment – vanuit de teambus – alvast de druk af. “De tegenstand is enorm. Ik kan vandaag niet zeggen dat eindwinst een doel is.”

Remco Evenepoel werd tijdens de Zoom call vergezeld van ploegmakker en medekopman in de Tirreno, Julian Alaphilippe. Die laatste af en toe met een pijnlijke grimas. “Ik ben nog stijf van de val gisteren”, vertelde de wereldkampioen. “Maar dat komt wel goed. Mits nog wat rust en een bezoek aan de osteopaat, deze namiddag (gisteren dus, red). Evenepoel zelf was er niet bij in de Strade Bianche, maar hij vond het wel een prachtige koers. “Op die zware valpartij na dan. De koers stond niet op mijn programma, maar ooit wil ik hem wel rijden.”

Maar hij richt de focus eerst op andere koersen, zoals Tirreno-Adriatico die vandaag van start gaat met een relatief korte tijdrit. “Meteen een belangrijke dag, als ik een goed eindklassement wil rijden. Na mijn goede tijdrit in de Algarve hoop ik ook hier sterk voor de dag te komen. Filippo Ganna is dan wel de beste tijdrijder ter wereld en de favoriet, toch wil ik het hem zo moeilijk mogelijk maken.”

Nieuwe stap

In de Tirreno volgt de tijdrit normaal op de slotdag. Dit jaar is het rittenschema aangepast en wordt ermee gestart. Veel verschil maakt dat niet uit, vindt Evenepoel. “Als je als klassementsrenner tijd verliest, moet je daarna wat agressiever koersen. Als je tijd wint, kan je iets meer controleren. Maar grote verschillen gaan nooit gemaakt worden. Daarvoor is de afstand te kort. Elke klassemenstrenner kan dertien, veertien kilometer hard fietsen. Pogačar zeker. Dat bewees hij zaterdag nog.”

De naam is gevallen. Nooit eerder startte Remco Evenepoel in dezelfde rittenkoers als de Sloveense Tourwinnaar. Dat ziet ook de jonge Belg als een nieuwe stap in zijn carrière. “Nee, het maakt me niet angstig, ook niet nerveus. Het is vooral een eer om tegen de beste renner van de wereld te mogen koersen. Ik wil mij de komende week verder ontwikkelen, stelen met mijn ogen en hopelijk ook een paar mooie resultaten neerzetten in de belangrijkste ritten.”

“Maar uitspreken dat eindwinst een doel is, ga ik zeker niet doen. Samen met Parijs-Nice is dit de eerste grote afspraak van het seizoen voor ons, ronderenners. Natuurlijk willen we met de ploeg altijd winnen, maar de tegenstand is hier zo sterk… We weten allemaal wie deze week de te kloppen man is. Zelf wil ik het dag per dag bekijken. Vooral in de tweede helft van de week komen nog zware ritten.”

Denken aan Asgreen tegen Van der Poel

Of Evenepoel eigenlijk wel als kopman van start gaat, wilden we nog weten. Want ook Alaphilippe lijkt in vorm. “Het gaat niet om Evenepoel of Alaphilippe, het gaat om óns. Wij zijn geen tegenstanders van elkaar. We zijn goede vrienden en voelen elkaar goed aan. En we zijn professioneel genoeg om elkaar aan te geven wie de sterkste van de twee is.”

Afsluitend nog een keer terug naar Tadej Pogačar. “Hij lijkt wel onklopbaar”, zegt Evenepoel.” Maar ik denk dan spontaan terug aan Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar, toen hij met Kasper Asgreen naar de finish reed. Iedereen was overtuigd dat Van der Poel het zou halen en toch trok Asgreen aan het langste eind. Je moet in jezelf geloven, ook al is iemand anders beter.”