Remco Evenepoel voelt geen druk voor WK tijdrijden: “Ben genoeg hersteld”

Remco Evenepoel heeft de reis van Spanje naar Australië goed verteerd. Dat liet de Vuelta-winnaar weten op de persconferentie, twee dagen voor het WK tijdrijden in Wollongong. “Ik ben genoeg hersteld. Ik heb het vier dagen heel kalm gedaan en dat heeft me wel goed gedaan”, aldus Evenepoel.

De 22-jarige coureur uit Schepdaal vloog maandag, daags na zijn glorietocht door Madrid, door naar Australië. “Het was een goeie beslissing om zo snel mogelijk naar hier te komen, zowel voor mijn lichaam als voor het kopje. Al zal ik ook blij zijn wanneer ik na het WK alles even kan loslaten”, geeft hij mee aan Sporza.

Dat hij met vertrouwen gaat beginnen aan zijn tijdrit zondag, vertelt Evenepoel. “Voor mij is er geen druk meer. Mijn seizoen is al meer dan geslaagd. Maar op training had ik vandaag een goed gevoel. Ik ben hier met veel ambitie en ik wil heel graag winnen”, aldus de renner van Quick-Step-Alpha Vinyl. “De vorm van de dag, de benen en de zware inspanning zullen daar ook hun rol in spelen.”

Op het WK tijdrijden zijn Filippo Ganna, Stefan Küng en Stefan Bissegger zijn grootste opponenten. “Het is een lastig parcours, met in het begin zo’n 400 hoogtemeters en een laatste rechte lijn van een zestal kilometer. Daar zal ik mijn aero kunnen gebruiken”, zegt Evenepoel.