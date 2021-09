Remco Evenepoel vervolgt Benelux Tour ondanks twijfel

Remco Evenepoel staat woensdag ‘gewoon’ aan de start van de derde etappe van de Benelux Tour. Na de tijdrit van dinsdag in Lelystad liet de kopman van Deceuninck-Quick-Step weten dat hij zich wat ziekjes voelde en dacht aan afstappen.

“Ik heb niks kunnen eten tot één uur voor de tijdrit. We hoopten nog op verbetering voor de tijdrit, maar dat was niet het geval”, vertelde Evenepoel na zijn tijdrit, die hij als achttiende afsloot. Ook stelde hij vragen bij de rest van de Benelux Tour. “We bekijken het nu dag per dag. Als de situatie blijft verslechteren, heeft het geen zin om verder te doen. We gaan straks zien of ik al meer eten kan binnenhouden. Als dat niet lukt, kan ik beter uitzieken en herstellen richting volgende week.”

Woensdag gaat Evenepoel alvast van start in de derde etappe van Essen naar Hoogerheide, meldt Het Nieuwsblad. In het achterhoofd van de 21-jarige coureur zit het EK wielrennen van volgende week in Trentino. Evenepoel rijdt daar de tijdrit en de wegwedstrijd.