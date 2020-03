Remco Evenepoel trekt naar Ronde van Catalonië na afgelasting Tirreno vrijdag 6 maart 2020 om 14:03

Nu koersorganisator RCS Sport heeft besloten om Tirreno-Adriatico uit te stellen, is het de vraag wat Remco Evenepoel gaat doen in aanloop naar de Giro d’Italia. De Belg had zijn vizier gericht op de Italiaanse rittenkoers, maar La Dernière Heure meldt dat Evenepoel nu zal meedoen aan de Ronde van Catalonië.

De renner van Deceuninck-Quick-Step is uitstekend aan het seizoen begonnen, geïllustreerd door zijn eindzeges in de Vuelta a San Juan en de Volta ao Algarve. Na de Portugese rittenkoers liet Evenepoel weten dat zijn volgende doel Tirreno-Adriatico is. “Ook dat is een doel op zich”, stak hij zijn ambities niet onder stoelen of banken.

De Belgische ronderenner moet nu echter switchen aangezien RCS Sport heeft besloten om de komende Italiaanse wedstrijden, waaronder Tirreno-Adriatico, uit te stellen in verband met het coronavirus. Deceuninck-Quick-Step, de werkgever van Evenepoel, wil het toptalent nu selecteren voor de Ronde van Catalonië.

Ploegleider Peeters: “Een mooi alternatief”

De Volta Ciclista a Catalunya, zoals de koers officieel heet, begint op maandag 23 maart en eindigt zes dagen later op een zondag. “Het is een mooi alternatief voor Tirreno-Adriatico”, zo bevestigde ploegleider Wilfried Peeters aan Het Laatste Nieuws. De Spaanse ronde kent twee aankomsten bergop en een individuele tijdrit.

Evenepoel vertoeft momenteel aan de Costa Blanca voor een korte trainingsstage. Komende zondag zou hij samen met zijn trainer de lange tijdrit in de Giro d’Italia verkennen, maar het is onduidelijk of de afgelasting van Tirreno-Adriatico roet in het eten gooit.